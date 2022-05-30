Спорткар на эвакуаторе получил штраф за превышение скорости (фото)

Владелец Alpine A110 из Парижа получил штраф за превышение скорости, хотя его автомобиль перевозили на эвакуаторе. В полиции не обратили внимание, что камера автофиксации засняла машину без водителя.

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Система камер автофиксации нарушений ПДД иногда дает очень забавные сбои. Во Франции, например, оштрафовали за превышение скорости автомобиль, который везли на эвакуаторе. Об этом рассказали на странице EasyRad в Facebook.

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Курьезный случай произошел в Париже в марте. Владелец спортивного купе Alpine A110 получил по почте уведомление о штрафе за превышение скорости, зафиксированном полицейской камерой.

[ + – ] Спорткар Alpine A110 Фото: Renault

В "письме счастья" было указано, что 12 марта в 5:39 утра автомобиль двигался по парижской кольцевой дороге Периферик со скоростью 79 км/ч при разрешенных 70 км/ч. Прислали и фото Alpine A110, снятое камерой автофиксации.

Владелец вспомнил, что в тот день его Alpine A110 был неисправен и авто везли на эвакуаторе. Соответственно, спорткар никак не мог превысить скорость. Очевидно ПДД нарушил водитель эвакуатора, однако камера почему-то засняла его груз.

[ + – ] Водитель эвакуатора превысил скорость на кольцевой дороге Парижа Фото: Facebook/Easy Rad

На фото четко видно, что за рулем Alpine A110 никого нет, а колеса автомобиля закреплены тросами на платформе эвакуатора. Тем не менее, в парижской полиции не обратили внимание на ошибку системы автофиксации и выписали штраф.

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Естественно, владелец спорткара обратился в полицию и наказание отменили. Очевидно теперь штраф ждет владельца эвакуатора.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине возобновила работу система автофиксации нарушений ПДД. Камеры включили в центральных и западных регионах страны.