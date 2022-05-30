UA
UA
Разделы
Материалы
Авто

Спорткар на эвакуаторе получил штраф за превышение скорости (фото)

61
камеры автофиксации, превышение скорости, нарушение ПДД, автоматическая фотофиксация нарушений, Alpine A110
Фото: Facebook/Easy Rad | Камера автофиксации засняла машину на эвакуаторе

Владелец Alpine A110 из Парижа получил штраф за превышение скорости, хотя его автомобиль перевозили на эвакуаторе. В полиции не обратили внимание, что камера автофиксации засняла машину без водителя.

Система камер автофиксации нарушений ПДД иногда дает очень забавные сбои. Во Франции, например, оштрафовали за превышение скорости автомобиль, который везли на эвакуаторе. Об этом рассказали на странице EasyRad в Facebook.

Курьезный случай произошел в Париже в марте. Владелец спортивного купе Alpine A110 получил по почте уведомление о штрафе за превышение скорости, зафиксированном полицейской камерой.

камеры автофиксации, превышение скорости, нарушение ПДД, автоматическая фотофиксация нарушений, Alpine A110
Спорткар Alpine A110
Фото: Renault

В "письме счастья" было указано, что 12 марта в 5:39 утра автомобиль двигался по парижской кольцевой дороге Периферик со скоростью 79 км/ч при разрешенных 70 км/ч. Прислали и фото Alpine A110, снятое камерой автофиксации.

Владелец вспомнил, что в тот день его Alpine A110 был неисправен и авто везли на эвакуаторе. Соответственно, спорткар никак не мог превысить скорость. Очевидно ПДД нарушил водитель эвакуатора, однако камера почему-то засняла его груз.

камеры автофиксации, превышение скорости, нарушение ПДД, автоматическая фотофиксация нарушений, Alpine A110
Водитель эвакуатора превысил скорость на кольцевой дороге Парижа
Фото: Facebook/Easy Rad

На фото четко видно, что за рулем Alpine A110 никого нет, а колеса автомобиля закреплены тросами на платформе эвакуатора. Тем не менее, в парижской полиции не обратили внимание на ошибку системы автофиксации и выписали штраф.

Важно
Военнослужащих освободили от компенсации ущерба при ДТП
Военнослужащих освободили от компенсации ущерба при ДТП

Естественно, владелец спорткара обратился в полицию и наказание отменили. Очевидно теперь штраф ждет владельца эвакуатора.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине возобновила работу система автофиксации нарушений ПДД. Камеры включили в центральных и западных регионах страны.