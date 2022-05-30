Спорткар на евакуаторі отримав штраф за перевищення швидкості (фото)
Власник Alpine A110 із Парижа отримав штраф за перевищення швидкості, хоча його автомобіль перевозили евакуатором. У поліції не звернули увагу, що камера автофіксації зняла машину без водія.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Система камер автофіксації порушень правил дорожнього руху іноді дає дуже кумедні збої. У Франції, наприклад, оштрафували за перевищення швидкості автомобіль, який везли евакуатором. Про це розповіли на сторінці EasyRad у Facebook.
Курйозний випадок стався у Парижі у березні. Власник спортивного купе Alpine A110 отримав поштою повідомлення про штраф за перевищення швидкості, зафіксований поліцейською камерою.
У "листі щастя" було зазначено, що 12 березня о 05:39 ранку автомобіль рухався паризькою кільцевою дорогою Периферік зі швидкістю 79 км/год при дозволених 70 км/год. Надіслали і фото Alpine A110, зняте камерою автофіксації.
Власник згадав, що того дня його Alpine A110 був несправний і авто везли на евакуаторі. Відповідно, спорткар ніяк не міг перевищити швидкість. Очевидно, ПДР порушив водій евакуатора, проте камера чомусь зняла його вантаж.
На фото чітко видно, що за кермом Alpine A110 немає нікого, а колеса автомобіля закріплені тросами на платформі евакуатора. Проте у паризькій поліції не звернули увагу на помилку системи автофіксації та виписали штраф.Важливо
Звісно, власник спорткара звернувся до поліції і покарання скасували. Очевидно, тепер штраф чекає власника евакуатора.
Раніше Фокус повідомляв, що в Україні відновила роботу система автофіксації порушень правил дорожнього руху. Камери вмикнули в центральних і західних регіонах країни.