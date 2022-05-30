Спорткар на евакуаторі отримав штраф за перевищення швидкості (фото)

Власник Alpine A110 із Парижа отримав штраф за перевищення швидкості, хоча його автомобіль перевозили евакуатором. У поліції не звернули увагу, що камера автофіксації зняла машину без водія.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Система камер автофіксації порушень правил дорожнього руху іноді дає дуже кумедні збої. У Франції, наприклад, оштрафували за перевищення швидкості автомобіль, який везли евакуатором. Про це розповіли на сторінці EasyRad у Facebook.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Курйозний випадок стався у Парижі у березні. Власник спортивного купе Alpine A110 отримав поштою повідомлення про штраф за перевищення швидкості, зафіксований поліцейською камерою.

[ + – ] Спорткар Alpine A110 Фото: Renault

У "листі щастя" було зазначено, що 12 березня о 05:39 ранку автомобіль рухався паризькою кільцевою дорогою Периферік зі швидкістю 79 км/год при дозволених 70 км/год. Надіслали і фото Alpine A110, зняте камерою автофіксації.

Власник згадав, що того дня його Alpine A110 був несправний і авто везли на евакуаторі. Відповідно, спорткар ніяк не міг перевищити швидкість. Очевидно, ПДР порушив водій евакуатора, проте камера чомусь зняла його вантаж.

[ + – ] Водій евакуатора перевищив швидкість на кільцевій дорозі Парижа Фото: Facebook/Easy Rad

На фото чітко видно, що за кермом Alpine A110 немає нікого, а колеса автомобіля закріплені тросами на платформі евакуатора. Проте у паризькій поліції не звернули увагу на помилку системи автофіксації та виписали штраф.

Важливо

Військовослужбовців звільнили від компенсації збитків за ДТП

Звісно, власник спорткара звернувся до поліції і покарання скасували. Очевидно, тепер штраф чекає власника евакуатора.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні відновила роботу система автофіксації порушень правил дорожнього руху. Камери вмикнули в центральних і західних регіонах країни.