Необычный дизайн и богатое оснащение: первые фото роскошного седана по цене Toyota Camry
Hongqi H5 — самая доступная модель от старейшего китайского автопроизводителя. Дизайн седана разработал бывший стилист Rolls-Royce.
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В Китае состоялась официальная презентация FAW Hongqi H5 второго поколения. Представительский седан поступит в продажу уже с июня по цене от $26 тысяч, то есть на уровне Toyota Camry. Об этом сообщает сайт Autohome.
FAW Hongqi – самый старый автопроизводитель Китая: он существует с 1958 года и поставляет автомобили для властной верхушки страны. В ее линейке есть и модели за $600 тысяч.
Hongqi H5 – самая доступная модель китайского бренда. Если первое поколение седана было построено на платформе Mazda 6, то его преемника создали своими силами на новой переднеприводной архитектуре. Автомобиль крупнее предшественника.
Размеры Hongqi H5:
- Длина – 4988 мм
- Ширина – 1875 мм
- Высота – 1470 мм
- Колесная база – 2920 мм.
Дизайн Hongqi H5 также преобразился – над ним поработал экс-стилист Rolls-Royce Жиль Тейлор. Именно в духе Rolls-Royce выполнена огромная решетка радиатора седана.
В отделке салона использованы кожа и дерево. Панель приборов цифровая, а большую часть центральной консоли занимает сенсорный дисплей мультимедиа.Важно
Комплектация Hongqi H5 очень богатая – панорамная крыша, электропривод и массаж сидений, камеры кругового обзора, парковочный автопилот, адаптивный круиз-контроль. Также предусмотрены 9 подушек безопасности и система автоматического торможения.
Характеристики Hongqi H5
Седан предложили в двух версиях. Базовый вариант получил 1,5-литровую 169-сильную турбочетверку и 7-ступенчатую роботизированную КПП. Флагманская версия оснащена 2,0-литровый турбомотор на 224 л. с. и 8-ступенчатый "автомат".
Ранее Фокус рассказывал, что электрический внедорожник FAW Hongqi начали продавать в Европе.