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Необычный дизайн и богатое оснащение: первые фото роскошного седана по цене Toyota Camry

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Фото: autohome.com.cn | Решетка радиатора Hongqi H5 выпполнена в духе Rolls-Royce

Hongqi H5 — самая доступная модель от старейшего китайского автопроизводителя. Дизайн седана разработал бывший стилист Rolls-Royce.

В Китае состоялась официальная презентация FAW Hongqi H5 второго поколения. Представительский седан поступит в продажу уже с июня по цене от $26 тысяч, то есть на уровне Toyota Camry. Об этом сообщает сайт Autohome.

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Седан подрос до почти 5 м в длину
Фото: autohome.com.cn

FAW Hongqi – самый старый автопроизводитель Китая: он существует с 1958 года и поставляет автомобили для властной верхушки страны. В ее линейке есть и модели за $600 тысяч.

Hongqi H5 – самая доступная модель китайского бренда. Если первое поколение седана было построено на платформе Mazda 6, то его преемника создали своими силами на новой переднеприводной архитектуре. Автомобиль крупнее предшественника.

FAW Hongqi, Hongqi H5, китайские автомобили, китайский седан, Hongqi H5 2022, новый Hongqi H5
На выбор предлагают бензиновые турбомоторы объемом 1,5 и 2,0 л
Фото: autohome.com.cn

Размеры Hongqi H5:

  • Длина – 4988 мм
  • Ширина – 1875 мм
  • Высота – 1470 мм
  • Колесная база – 2920 мм.

Дизайн Hongqi H5 также преобразился – над ним поработал экс-стилист Rolls-Royce Жиль Тейлор. Именно в духе Rolls-Royce выполнена огромная решетка радиатора седана.

FAW Hongqi, Hongqi H5, китайские автомобили, китайский седан, Hongqi H5 2022, новый Hongqi H5
На центральной консоли установлен большой сенсорный дисплей
Фото: autohome.com.cn

В отделке салона использованы кожа и дерево. Панель приборов цифровая, а большую часть центральной консоли занимает сенсорный дисплей мультимедиа.

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Комплектация Hongqi H5 очень богатая – панорамная крыша, электропривод и массаж сидений, камеры кругового обзора, парковочный автопилот, адаптивный круиз-контроль. Также предусмотрены 9 подушек безопасности и система автоматического торможения.

FAW Hongqi, Hongqi H5, китайские автомобили, китайский седан, Hongqi H5 2022, новый Hongqi H5
В отделке салона использованы кожа и дерево
Фото: autohome.com.cn

Характеристики Hongqi H5

Седан предложили в двух версиях. Базовый вариант получил 1,5-литровую 169-сильную турбочетверку и 7-ступенчатую роботизированную КПП. Флагманская версия оснащена 2,0-литровый турбомотор на 224 л. с. и 8-ступенчатый "автомат".

Ранее Фокус рассказывал, что электрический внедорожник FAW Hongqi начали продавать в Европе.