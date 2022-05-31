Необычный дизайн и богатое оснащение: первые фото роскошного седана по цене Toyota Camry

Hongqi H5 — самая доступная модель от старейшего китайского автопроизводителя. Дизайн седана разработал бывший стилист Rolls-Royce.

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В Китае состоялась официальная презентация FAW Hongqi H5 второго поколения. Представительский седан поступит в продажу уже с июня по цене от $26 тысяч, то есть на уровне Toyota Camry. Об этом сообщает сайт Autohome.

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[ + – ] Седан подрос до почти 5 м в длину Фото: autohome.com.cn

FAW Hongqi – самый старый автопроизводитель Китая: он существует с 1958 года и поставляет автомобили для властной верхушки страны. В ее линейке есть и модели за $600 тысяч.

Hongqi H5 – самая доступная модель китайского бренда. Если первое поколение седана было построено на платформе Mazda 6, то его преемника создали своими силами на новой переднеприводной архитектуре. Автомобиль крупнее предшественника.

[ + – ] На выбор предлагают бензиновые турбомоторы объемом 1,5 и 2,0 л Фото: autohome.com.cn

Размеры Hongqi H5:

Длина – 4988 мм

Ширина – 1875 мм

Высота – 1470 мм

Колесная база – 2920 мм.

Дизайн Hongqi H5 также преобразился – над ним поработал экс-стилист Rolls-Royce Жиль Тейлор. Именно в духе Rolls-Royce выполнена огромная решетка радиатора седана.

[ + – ] На центральной консоли установлен большой сенсорный дисплей Фото: autohome.com.cn

В отделке салона использованы кожа и дерево. Панель приборов цифровая, а большую часть центральной консоли занимает сенсорный дисплей мультимедиа.

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Комплектация Hongqi H5 очень богатая – панорамная крыша, электропривод и массаж сидений, камеры кругового обзора, парковочный автопилот, адаптивный круиз-контроль. Также предусмотрены 9 подушек безопасности и система автоматического торможения.

[ + – ] В отделке салона использованы кожа и дерево Фото: autohome.com.cn

Характеристики Hongqi H5

Седан предложили в двух версиях. Базовый вариант получил 1,5-литровую 169-сильную турбочетверку и 7-ступенчатую роботизированную КПП. Флагманская версия оснащена 2,0-литровый турбомотор на 224 л. с. и 8-ступенчатый "автомат".

Ранее Фокус рассказывал, что электрический внедорожник FAW Hongqi начали продавать в Европе.