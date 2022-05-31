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Незвичайний дизайн і багате обладнання: перші фото розкішного седана за ціною Toyota Camry

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Фото: autohome.com.cn | Решітка радіатора Hongqi H5 виконана в дусі Rolls-Royce

Hongqi H5 — найдоступніша модель від найстарішого китайського автовиробника. Дизайн седана розробив колишній стиліст Rolls-Royce.

У Китаї відбулася офіційна презентація FAW Hongqi H5 другого покоління. Представницький седан надійде у продаж уже з червня за ціною від 26 тисяч доларів, тобто на рівні Toyota Camry. Про це повідомляє сайт Autohome.

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Седан підріс до майже 5 м завдовжки
Фото: autohome.com.cn

FAW Hongqi — найстаріший автовиробник Китаю: він існує з 1958 року та постачає автомобілі для владної верхівки країни. У її лінійці є й моделі за $600 тисяч.

Hongqi H5 — найдоступніша модель китайського бренду. Якщо перше покоління седана було побудовано на платформі Mazda 6, то його наступника створили самотужки на новій передньопривідній архітектурі. Автомобіль більший за попередника.

FAW Hongqi, Hongqi H5, китайські автомобілі, китайський седан, Hongqi H5 2022, новий Hongqi H5
На вибір пропонують бензинові турбомотори об'ємом 1,5 та 2,0 л
Фото: autohome.com.cn

Розміри Hongqi H5:

  • довжина — 4 988 мм;
  • ширина — 1 875 мм;
  • висота — 1 470 мм;
  • колісна база — 2 920 мм.

Дизайн Hongqi H5 також перетворився — над ним попрацював ексстиліст Rolls-Royce Жіль Тейлор. Саме в дусі Rolls-Royce виконані величезні грати радіатора седана.

FAW Hongqi, Hongqi H5, китайські автомобілі, китайський седан, Hongqi H5 2022, новий Hongqi H5
На центральній консолі встановлено великий сенсорний дисплей
Фото: autohome.com.cn

В обробці салону використані шкіра та дерево. Панель приладів цифрова, а більшість центральної консолі займає сенсорний дисплей мультимедіа.

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Комплектація Hongqi H5 дуже багата — панорамний дах, електропривід і масаж сидінь, камери кругового огляду, паркувальний автопілот, адаптивний круїз-контроль. Також передбачено 9 подушок безпеки та система автоматичного гальмування.

FAW Hongqi, Hongqi H5, китайські автомобілі, китайський седан, Hongqi H5 2022, новий Hongqi H5
В обробці салону використано шкіру та дерево
Фото: autohome.com.cn

Характеристики Hongqi H5

Седан запропонували у двох версіях. Базовий варіант отримав 1,5-літрову 169-сильну турбочетвірку та 7-ступінчасту роботизовану КПП. Флагманська версія оснащена 2,0-літровим турбомотором на 224 к. с. і 8-ступінчастим "автоматом".

Раніше Фокус розповідав, що електричний позашляховик FAW Hongqi почали продавати у Європі.