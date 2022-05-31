Незвичайний дизайн і багате обладнання: перші фото розкішного седана за ціною Toyota Camry

Hongqi H5 — найдоступніша модель від найстарішого китайського автовиробника. Дизайн седана розробив колишній стиліст Rolls-Royce.

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У Китаї відбулася офіційна презентація FAW Hongqi H5 другого покоління. Представницький седан надійде у продаж уже з червня за ціною від 26 тисяч доларів, тобто на рівні Toyota Camry. Про це повідомляє сайт Autohome.

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[ + – ] Седан підріс до майже 5 м завдовжки Фото: autohome.com.cn

FAW Hongqi — найстаріший автовиробник Китаю: він існує з 1958 року та постачає автомобілі для владної верхівки країни. У її лінійці є й моделі за $600 тисяч.

Hongqi H5 — найдоступніша модель китайського бренду. Якщо перше покоління седана було побудовано на платформі Mazda 6, то його наступника створили самотужки на новій передньопривідній архітектурі. Автомобіль більший за попередника.

[ + – ] На вибір пропонують бензинові турбомотори об'ємом 1,5 та 2,0 л Фото: autohome.com.cn

Розміри Hongqi H5:

довжина — 4 988 мм;

ширина — 1 875 мм;

висота — 1 470 мм;

колісна база — 2 920 мм.

Дизайн Hongqi H5 також перетворився — над ним попрацював ексстиліст Rolls-Royce Жіль Тейлор. Саме в дусі Rolls-Royce виконані величезні грати радіатора седана.

[ + – ] На центральній консолі встановлено великий сенсорний дисплей Фото: autohome.com.cn

В обробці салону використані шкіра та дерево. Панель приладів цифрова, а більшість центральної консолі займає сенсорний дисплей мультимедіа.

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Комплектація Hongqi H5 дуже багата — панорамний дах, електропривід і масаж сидінь, камери кругового огляду, паркувальний автопілот, адаптивний круїз-контроль. Також передбачено 9 подушок безпеки та система автоматичного гальмування.

[ + – ] В обробці салону використано шкіру та дерево Фото: autohome.com.cn

Характеристики Hongqi H5

Седан запропонували у двох версіях. Базовий варіант отримав 1,5-літрову 169-сильну турбочетвірку та 7-ступінчасту роботизовану КПП. Флагманська версія оснащена 2,0-літровим турбомотором на 224 к. с. і 8-ступінчастим "автоматом".

Раніше Фокус розповідав, що електричний позашляховик FAW Hongqi почали продавати у Європі.