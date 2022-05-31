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Ржавый 60-летний молоковоз превратили в скоростной гоночный болид (видео)

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Divco 374, авто для драгрейсинга, гоночное авто, гоночный молоковоз, гоночный фургон
Фото: скриншот/youtube | Дизайн фургона Divco 374 не меняли

Профессиональные гонщики Марк и Ник Краеры переделали старый молочный фургон в спорткар с огромным 8,1-литровым V8. Для колорита ему оставили родную краску и даже ржавчину.

В американском штате Иллинойс появился самый нестандартный гоночный автомобиль в мире. Его сделали из старого молочного фургона Divco 374 1962 года выпуска. Оригинальной машине посвятили видеоролик на Youtube-канале Barcroft cars.

Divco 374, авто для драгрейсинга, гоночное авто, гоночный молоковоз, гоночный фургон
На кузове оставили даже ржавчину
Фото: скриншот/youtube

Спорткар построили профессиональные гонщики Марк и Ник Краеры. В штате Коннектикут они обнаружили ржавый фургон, который уже давно стоял без движения. Автомобилю решили дать вторую жизнь и подготовить его к драгрейсингу.

Divco 374, авто для драгрейсинга, гоночное авто, гоночный молоковоз, гоночный фургон
Гоночный молоковоз активно участвует в различных автошоу
Фото: скриншот/youtube

С виду фургон практически не изменился – разве что кузов занизили и установили гоночные шины. Divco 374 сохранил родную краску и надписи Dairy ("молокопродукты") на боковинах. Ржавчину намеренно не убирали (такой стиль называется рэт-род).

Divco 374, авто для драгрейсинга, гоночное авто, гоночный молоковоз, гоночный фургон
Под капотом установлен 8,1-литровый мотор Chevrolet V8
Фото: скриншот/youtube

А вот "начинку" фургона поменяли полностью. Под капот установили огромный 8,1-литровый V8 от Chevrolet, дополненный парой турбин. Мощность достигла внушительных 815 л. с.

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Пикап Chevrolet 1995 года стал донором подвески, а в салоне установили сиденья от Dodge Caravan. Кроме того, молоковоз оснастили мощной аудиосистемой.

Гоночный молоковоз способен преодолеть четверть мили всего за 12 с

На первых же соревнованиях по драгрейсингу Divco 374 показал неплохой результат — проехал четверть мили (402 м) за 12 секунд и развил на финише 183 км/ч. К тому же, публика оценила нестандартный дизайн гоночного авто. Теперь молоковоз — частый гость на различных шоу.

Ранее Фокус рассказывал, что гонщик Формулы-1 разбил раритетный болид Ferrari 1974 года стоимостью $1,5 миллиона.