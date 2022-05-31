Іржавий 60-річний молоковоз перетворили на швидкісний гоночний болід (відео)

Професійні перегонники Марк і Нік Краєри переробили старий молочний фургон у спорткар з величезним 8,1-літровим V8. Для колориту йому залишили рідну фарбу та навіть іржу.

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В американському штаті Іллінойс з'явився найнестандартніший перегоновий автомобіль у світі. Його зробили зі старого молочного фургона Divco 374 1962 випуску. Оригінальній машині присвятили відеоролик на YouTube-каналі Barcroft cars.

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[ + – ] На кузові залишили навіть іржу Фото: скриншот/youtube

Спорткар збудували професійні перегонники Марк та Нік Краєри. У штаті Коннектикут вони виявили іржавий фургон, який давно стояв без руху. Автомобілю вирішили дати друге життя та підготувати його до драгрейсингу.

[ + – ] Перегоновий молоковоз бере активну участь у різних автошоу Фото: скриншот/youtube

На вигляд фургон практично не змінився — хіба що кузов занизили й встановили перегонові шини. Divco 374 зберіг рідну фарбу та написи Dairy ("молокопродукти") на боковинах. Іржу навмисно не прибирали (такий стиль називається рет-род).

[ + – ] Під капотом встановлений 8,1-літровий двигун Chevrolet V8 Фото: скриншот/youtube

А ось "начинку" фургона змінили повністю. Під капот встановили великий 8,1-літровий V8 від Chevrolet, доповнений парою турбін. Потужність досягла значних 815 к. с.

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Пікап Chevrolet 1995 став донором підвіски, а в салоні встановили сидіння від Dodge Caravan. Крім того, молоковоз оснастили потужною аудіосистемою.

[ + – ] Перегоновий молоковоз здатний подолати чверть милі лише за 12 с

На перших змаганнях з драгрейсингу Divco 374 показав непоганий результат — проїхав чверть милі (402 м) за 12 секунд і розвинув на фініші 183 км/год. До того ж публіка оцінила нестандартний дизайн перегонового авто. Тепер молоковоз — найчастіший гість на різних шоу.

Раніше Фокус розповідав, що перегонник Формули-1 розбив раритетний болід Ferrari 1974 вартістю $1,5 мільйона.