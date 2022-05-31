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Іржавий 60-річний молоковоз перетворили на швидкісний гоночний болід (відео)

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Фото: скриншот/youtube | Дизайн фургону Divco 374 не змінювали

Професійні перегонники Марк і Нік Краєри переробили старий молочний фургон у спорткар з величезним 8,1-літровим V8. Для колориту йому залишили рідну фарбу та навіть іржу.

В американському штаті Іллінойс з'явився найнестандартніший перегоновий автомобіль у світі. Його зробили зі старого молочного фургона Divco 374 1962 випуску. Оригінальній машині присвятили відеоролик на YouTube-каналі Barcroft cars.

Divco 374, авто для драгрейсингу, гоночне авто, гоночний молоковоз, гоночний фургон
На кузові залишили навіть іржу
Фото: скриншот/youtube

Спорткар збудували професійні перегонники Марк та Нік Краєри. У штаті Коннектикут вони виявили іржавий фургон, який давно стояв без руху. Автомобілю вирішили дати друге життя та підготувати його до драгрейсингу.

Divco 374, авто для драгрейсингу, перегонове авто, перегоновий молоковоз, перегоновий фургон
Перегоновий молоковоз бере активну участь у різних автошоу
Фото: скриншот/youtube

На вигляд фургон практично не змінився — хіба що кузов занизили й встановили перегонові шини. Divco 374 зберіг рідну фарбу та написи Dairy ("молокопродукти") на боковинах. Іржу навмисно не прибирали (такий стиль називається рет-род).

Divco 374, авто для драгрейсингу, перегонове авто, перегоновий молоковоз, перегоновий фургон
Під капотом встановлений 8,1-літровий двигун Chevrolet V8
Фото: скриншот/youtube

А ось "начинку" фургона змінили повністю. Під капот встановили великий 8,1-літровий V8 від Chevrolet, доповнений парою турбін. Потужність досягла значних 815 к. с.

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Пікап Chevrolet 1995 став донором підвіски, а в салоні встановили сидіння від Dodge Caravan. Крім того, молоковоз оснастили потужною аудіосистемою.

Перегоновий молоковоз здатний подолати чверть милі лише за 12 с

На перших змаганнях з драгрейсингу Divco 374 показав непоганий результат — проїхав чверть милі (402 м) за 12 секунд і розвинув на фініші 183 км/год. До того ж публіка оцінила нестандартний дизайн перегонового авто. Тепер молоковоз — найчастіший гість на різних шоу.

Раніше Фокус розповідав, що перегонник Формули-1 розбив раритетний болід Ferrari 1974 вартістю $1,5 мільйона.