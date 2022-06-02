На заброшенном складе обнаружили огромную коллекцию ретро-авто (видео)

Десятки ретро-автомобилей простояли на заброшенном складе минимум 25 лет. Больше всего в коллекции собрано старинных Jaguar Mark 2 и 420 G.

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В Великобритании среди леса нашли полуразваленный склад, заполненный старинными автомобилями. Несколько десятков авто 50-90-х годов выпуска стоят заброшенными среди куч мусора минимум 25 лет. Видео со склада опубликовали на Youtube-канале The Bearded Explorer.

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[ + – ] Десятки автомобилей требуют реставрации

В коллекции есть настоящие раритеты. Например, суперкар Lotus Esprit известен, как авто Джеймса Бонда, а Jensen Interceptor был одним из самых быстрых британских авто 60-х. Обе модели в хорошем состоянии стоят свыше 50 тысяч евро.

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Больше всего на складе собрано автомобилей Jaguar. Среди них – винтажные седаны 60-х Mark 2 и 420 G, спортивные купе XJ Coupe и XJS, элегантный XK8.

[ + – ] В коллекции есть даже роскошные Rolls-Royce Фото: скриншот/youtube

Также можно узнать спортивные Porsche 911, 924 и 944, премиальные BMW 6 Series и Mercedes SL, Fiat Coupe в тюнинге от Abarth. Есть даже роскошные Rolls-Royce и Bentley, а также огромный американский Cadillac Eldorado 1967 года. Примечательно, что раритетные авто соседствуют с массовыми и недорогими моделями 80-х вроде Ford Sierra, Peugeot 205 или Volkswagen Golf.

[ + – ] Автомобили стоят заброшенными не менее 25 лет

Большинство машин проржавели и требуют реставрации. Как автомобили попали на склад и почему они заброшены – пока неизвестно.

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