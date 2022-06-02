На покинутому складі знайшли величезну колекцію ретро авто (відео)

Десятки ретро автомобілів простояли на покинутому складі щонайменше 25 років. Найбільше в колекції зібрано старовинних Jaguar Mark 2 та 420 G.

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У Великій Британії серед лісу знайшли напіврозвалений склад, заповнений старовинними автомобілями. Декілька десятків авто 50-90-х років випуску стоять занедбаними серед куп сміття мінімум 25 років. Відео зі складу опублікували на YouTube-каналі The Bearded Explorer.

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[ + – ] Десятки автомобілів вимагають реставрації

У колекції є справжні раритети. Наприклад, суперкар Lotus Esprit відомий, як автомобіль Джеймса Бонда, а Jensen Interceptor був одним із найшвидших англійських автомобілів 60-х. Обидві моделі у хорошому стані коштують понад 50 тисяч євро.

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Найбільше на складі зібрано автомобілів Jaguar. Серед них — вінтажні седани 60-х Mark 2 та 420 G, спортивні купе XJ Coupe та XJS, елегантний XK8.

[ + – ] У колекції є навіть розкішні Rolls-Royce Фото: скриншот/youtube

Також можна впізнати спортивні Porsche 911, 924 та 944, преміальні BMW 6 Series і Mercedes SL, Fiat Coupe у тюнінгу від Abarth. Є навіть розкішні Rolls-Royce та Bentley, а також величезний американський Cadillac Eldorado 1967 року. Варто зазначити, що раритетні автомобілі є сусідами з масовими і дешевими моделями 80-х типу Ford Sierra, Peugeot 205 або Volkswagen Golf.

[ + – ] Автомобілі стоять занедбаними не менше 25 років

Більшість машин проіржавіли та потребують реставрації. Як автомобілі потрапили на склад і чому вони занедбані — поки що невідомо.

Раніше Фокус розповідав, що іржавий та обгорілий спорткар Fiat продали з аукціону.