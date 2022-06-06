В РФ решили судиться с мировыми автогигантами из-за санкций: что говорят автопроизводители

В РФ считают, что уход автопроизводителей с рынка нарушает права потребителя. Представители автоконцернов с этим не согласны.

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В России решили судиться с ведущими мировыми автопроизводителями. Их хотят заставить возобновить продажу и обслуживание автомобилей на местном рынке. Об этом сообщает издание Известия.

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Организация "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) подготовила иски к концернам General Motors Mercedes-Benz, Toyota Motor и Volkswagen. От них требуют прекратить поддержку санкций и вернуться на российский рынок.

Первый иск подали против российского представительства Toyota Motor. Глава организации Олег Павлов считает, что компания нарушила права потребителей. Мол, автомобилистов лишили права на смену авто, а также его ремонт, техническое обслуживание и бесплатное устранение производственных дефектов.

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В ОПИ подготовили ходатайства с просьбой наложить арест на счета и имущество японского автоконцерна в РФ. Их поддержал Роспотребнадзор мотивируя это тем, что "нарушаются права и законные интересы неопределенного круга потребителей".

Концерн Toyota уже озвучил свою позицию и назвал иск абсолютно необоснованным. Его представители объяснили, что ремонтом и обслуживанием авто занимается не автопроизводитель, а дилеры на местах. Прекращение поставок автозапчастей на российский рынок в Toyota Motor объяснили нарушением логистических цепочек и "форс-мажором".

Ранее Фокус сообщал, что продажи новых авто в России продемонстрировали худший результат в истории страны.