В РФ вирішили позиватися до світових автогігантів через санкції: що кажуть автовиробники

В РФ вважають, що відхід автовиробників із ринку порушує права споживача. Представники автоконцернів із цим не згодні.

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У Росії вирішили позиватися до провідних світових автовиробників. Їх хочуть змусити відновити продаж та обслуговування автомобілів на місцевому ринку. Про це повідомляє видання "Известия".

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Організація "Громадська споживча ініціатива" (ГСІ) підготувала позови до концернів General Motors Mercedes-Benz, Toyota Motor і Volkswagen. Від них вимагають припинити підтримку санкцій і повернутися на російський ринок.

Перший позов подали проти російського представництва Toyota Motor. Очільник організації Олег Павлов вважає, що компанія порушила права споживачів. Мовляв, автомобілістів позбавили права на зміну авто, а також його ремонт, технічне обслуговування та безплатне усунення виробничих дефектів.

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У ГСІ підготували клопотання з проханням накласти арешт на рахунки та майно японського автоконцерну у РФ. Їх підтримав Росспоживнагляд, мотивуючи це тим, що "порушуються права та законні інтереси невизначеного кола споживачів".

Концерн Toyota вже озвучив свою позицію і назвав позов абсолютно необґрунтованим. Його представники пояснили, що ремонтом та обслуговуванням авто займається не автовиробник, а дилери на місцях. Припинення поставок автозапчастин на російський ринок у Toyota Motor пояснили порушенням логістичних ланцюжків і "форс-мажором".

Раніше Фокус повідомляв, що продажі нових авто в Росії продемонстрували найгірший результат в історії країни.