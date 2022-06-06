В РФ вирішили позиватися до світових автогігантів через санкції: що кажуть автовиробники
В РФ вважають, що відхід автовиробників із ринку порушує права споживача. Представники автоконцернів із цим не згодні.
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У Росії вирішили позиватися до провідних світових автовиробників. Їх хочуть змусити відновити продаж та обслуговування автомобілів на місцевому ринку. Про це повідомляє видання "Известия".
Організація "Громадська споживча ініціатива" (ГСІ) підготувала позови до концернів General Motors Mercedes-Benz, Toyota Motor і Volkswagen. Від них вимагають припинити підтримку санкцій і повернутися на російський ринок.
Перший позов подали проти російського представництва Toyota Motor. Очільник організації Олег Павлов вважає, що компанія порушила права споживачів. Мовляв, автомобілістів позбавили права на зміну авто, а також його ремонт, технічне обслуговування та безплатне усунення виробничих дефектів.Важливо
У ГСІ підготували клопотання з проханням накласти арешт на рахунки та майно японського автоконцерну у РФ. Їх підтримав Росспоживнагляд, мотивуючи це тим, що "порушуються права та законні інтереси невизначеного кола споживачів".
Концерн Toyota вже озвучив свою позицію і назвав позов абсолютно необґрунтованим. Його представники пояснили, що ремонтом та обслуговуванням авто займається не автовиробник, а дилери на місцях. Припинення поставок автозапчастин на російський ринок у Toyota Motor пояснили порушенням логістичних ланцюжків і "форс-мажором".
Раніше Фокус повідомляв, що продажі нових авто в Росії продемонстрували найгірший результат в історії країни.