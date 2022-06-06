Санкції залишили нові УАЗ без автоматичної КПП

Ульянівський автозавод потрапив під санкції ЄС як постачальник техніки для російської армії. Постачання автоматичних КПП на підприємство з Франції припинено.

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Шостий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, серед іншого, поширюється на УАЗ. Підприємство вже відчуло їхній наслідок — ульянівські позашляховики залишилися без автоматичних КПП. Про це пише сайт Дром.

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Європейське Бюро промисловості та безпеки заборонило фізичним і юридичним особам із ЄС вступати у фінансові відносини з компаніями УАЗ та КамАЗ. Санкції запроваджено тому, що ці автозаводи є постачальниками техніки для російської армії.

[ + – ] "Автомат" для позашляховика постачала французька компанія Punch Фото: Motor1.com

Це означає, що позашляховики УАЗ залишаться без автоматичної коробки. Справа в тому, що UAZ Patriot і його версія у кузові пікап комплектувалися 6-ступінчастим "автоматом" Punch Powerglide 6L50 французького виробництва.

Постачання автоматичної КПП в РФ вже припинено. УАЗ випускатимуть лише з 5-ступінчастою механічною КПП від корейської компанії Dynos. Запаси позашляховиків з "автоматом" на складах дилерів поступово скорочуються. До речі, КамАЗ залишився без імпортних компонентів уже у березні.

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Наслідки санкцій: нові авто в РФ стали одними з найдорожчих у світі

УАЗ — одне з небагатьох російських підприємств, якому вдалося поновити роботу після простою — у травні там запустили конвеєр. Утім, санкції проти РФ змусили поставити хрест на другому поколінні УАЗ Патріот, адже в ньому збиралися використати надто багато імпортних комплектувальних. Крім того, раніше автозаводу заборонили експортувати продукцію до США.

Також Фокус повідомляв, що продажі нових авто в Росії опустилися до найнижчої позначки в історії країни.