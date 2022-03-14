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Авто Російсько-українська війна

Санкції в дії: продажі УАЗ у США припинилися, так і не розпочавшись

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UAZ Patriot, УАЗ Патріот, Bremach UAZ, Bremach 4X4 SUV, УАЗ у США
UAZ Patriot планували постачати в стандартній і позашляховій версіях

Напад Росії на Україну поставив хрест на планах імпортувати УАЗ у США. Нечисленні замовлення на авто анулювали.

Позашляховики УАЗ не продаватимуть у США. Санкції проти РФ змусили відмовитись від ідеї продавати продукцію ульянівського заводу на американському ринку. Про це повідомляє сайт компанії-імпортера Bremach.

UAZ Patriot, УАЗ Патріот, Bremach UAZ, Bremach 4X4 SUV, УАЗ у США
На Bremach 4X4 SUV уже почали приймати замовлення.

У Bremach планували налагодити імпорт UAZ Patriot у США з цього року. Позашляховики мали постачати в Америку у вигляді машинокомплектів і збирати й доукомплектовувати на підприємстві в Неваді. Модель збиралися продавати під назвою Bremach 4X4 SUV і вже почали приймати на неї замовлення з передоплатою 100 доларів. Тепер кошти повернуть нечисленним замовникам.

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Примітно, що УАЗ у США набагато дорожчий, ніж у РФ – коштує від 26 400 доларів, тобто на рівні новітнього Ford Bronco або Jeep Wrangler. Позашляховик оснащений 2,7-літровим 150-сильним бензиновим двигуном, 6-ступінчастою автоматичною КПП і повним приводом із понижувальною передачею.

UAZ Patriot, УАЗ Патріот, Bremach UAZ, Bremach 4X4 SUV, УАЗ у США
Позашляховик планували постачати в топовій комплектації

UAZ Patriot планували постачати в топовій комплектації з парктроніком, 7-дюймовим дисплеєм, камерою заднього виду, кондиціонером, підігрівом передніх і задніх сидінь. Також представили екстремальнішу версію з позашляховою гумою, збільшеним кліренсом і сталевими бамперами.

Раніше Фокус повідомляв, що санкції проти РФ призвели до дефіциту автозапчастин.