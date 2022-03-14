Санкции в действии: продажи УАЗ в США прекратились так и не начавшись

Нападение России на Украину поставило крест на планах импортировать УАЗ в США. Немногочисленные заказы на авто аннулировали.

Внедорожники УАЗ не будут продавать в США. Санкции против РФ заставили отказаться от идеи продавать продукцию ульяновского завода на американском рынке. Об этом сообщается на сайте компании-импортера Bremach.

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[ + – ] На Bremach 4X4 SUV уже начали принимать заказы

В Bremach планировали наладить импорт UAZ Patriot в США с нынешнего года. Внедорожники должны были поставлять в Америку в виде машинокомплектов и собирать и доукомплектовывать на предприятии в Неваде. Модель собирались продавать под названием Bremach 4X4 SUV и уже начали принимать на нее заказы с предоплатой в 100 долларов.Теперь средства вернут немногочисленным заказчикам.

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Примечательно, что УАЗ в США гораздо дороже, чем в РФ – стоит от 26 400 долларов, то есть практически на уровне новейшего Ford Bronco или Jeep Wrangler. Внедорожник оснащен 2,7-литровым 150-сильным бензиновым двигателем, 6-ступенчатой автоматической КПП и полным приводом с понижающей передачей.

[ + – ] Внедорожник планировали поставлять в топовой комплектации

UAZ Patriot планировали поставлять в топовой комплектации с парктроником, 7-дюймовым дисплеем, камерой заднего вида, кондиционером, подогревом передних и задних сидений. Также представили более экстремальную версию с внедорожной резиной, увеличенным клиренсом и стальными бамперами.

Ранее Фокус сообщал, что санкции против РФ привели к дефициту автозапчастей.