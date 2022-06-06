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Санкции оставили новые УАЗ без автоматической КПП

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UAZ Patriot теперь будут выпускать только с механической КПП

Ульяновский автозавод попал под санкции ЕС, как поставщик техники для российской армии. Поставки автоматических КПП на предприятие из Франции прекращены.

Шестой пакет санкций Евросоюза против России, среди прочего, распространяется и на УАЗ. Предприятие уже ощутило их последствие – ульяновские внедорожники остались без автоматических КПП. Об этом пишет сайт Дром.

Европейское Бюро промышленности и безопасности запретила физическим и юридическим лицам из ЕС вступать в финансовые отношения с компаниями УАЗ и КамАЗ. Санкции введены потому, что эти автозаводы являются поставщиками техники для российской армии.

UAZ Patriot, УАЗ Патриот, новый УАЗ Патриот, УАЗ Патриот с автоматом, санкции против россии
"Автомат" для внедорожника поставляла французская компания Punch
Фото: Motor1.com

Это значит, что внедорожники УАЗ останутся без автоматической коробки передач. Дело в том, что UAZ Patriot и его версия в кузове пикап комплектовались 6-ступенчатым "автоматом" Punch Powerglide 6L50 французского производства.

Поставки автоматической КПП в РФ уже прекращены. УАЗ будут выпускать только с 5-ступенчатой механической КПП от корейской компании Dynos. Запасы внедорожников с "автоматом" на складах дилеров постепенно сокращаются. К слову, КамАЗ остался без импортных компонентов уже в марте.

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УАЗ – одно из немногих российских предприятий, которому удалось возобновить работу после простоя – в мае там запустили конвейер. Впрочем, санкции против РФ заставили поставить крест на втором поколении УАЗ Патриот, ведь в нем собирались использовать слишком много импортных комплектующих. Кроме того, ранее автозаводу запретили экспортировать продукцию в США.

Также Фокус сообщал, что продажи новых авто в России опустились до самой низкой отметки в истории страны.