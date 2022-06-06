Санкции оставили новые УАЗ без автоматической КПП

Ульяновский автозавод попал под санкции ЕС, как поставщик техники для российской армии. Поставки автоматических КПП на предприятие из Франции прекращены.

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Шестой пакет санкций Евросоюза против России, среди прочего, распространяется и на УАЗ. Предприятие уже ощутило их последствие – ульяновские внедорожники остались без автоматических КПП. Об этом пишет сайт Дром.

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Европейское Бюро промышленности и безопасности запретила физическим и юридическим лицам из ЕС вступать в финансовые отношения с компаниями УАЗ и КамАЗ. Санкции введены потому, что эти автозаводы являются поставщиками техники для российской армии.

[ + – ] "Автомат" для внедорожника поставляла французская компания Punch Фото: Motor1.com

Это значит, что внедорожники УАЗ останутся без автоматической коробки передач. Дело в том, что UAZ Patriot и его версия в кузове пикап комплектовались 6-ступенчатым "автоматом" Punch Powerglide 6L50 французского производства.

Поставки автоматической КПП в РФ уже прекращены. УАЗ будут выпускать только с 5-ступенчатой механической КПП от корейской компании Dynos. Запасы внедорожников с "автоматом" на складах дилеров постепенно сокращаются. К слову, КамАЗ остался без импортных компонентов уже в марте.

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Последствия санкций: новые авто в РФ стали одними из самых дорогих в мире

УАЗ – одно из немногих российских предприятий, которому удалось возобновить работу после простоя – в мае там запустили конвейер. Впрочем, санкции против РФ заставили поставить крест на втором поколении УАЗ Патриот, ведь в нем собирались использовать слишком много импортных комплектующих. Кроме того, ранее автозаводу запретили экспортировать продукцию в США.

Также Фокус сообщал, что продажи новых авто в России опустились до самой низкой отметки в истории страны.