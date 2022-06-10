Аккурат к юбилею: в Италии обновили водительские права 100-летней автомобилистке

Итальянка Кандида Удерцо получила новое водительское удостоверения сразу после празднования 100-летнего юбилея. В автошколе отметили хорошее здоровье автомобилистки и отличные водительские навыки.

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Кандиде Удерцо из итальянского города Виченца обновили водительские права. Казалось бы, обычная процедура, однако автолюбительнице уже исполнилось 100 лет. Об этом пишет издание Corriere della Sera.

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Как известно, водительское удостоверение в Италии (и других странах ЕС) выдается не навсегда – время от времени его стоит менять и подтверждать при этом водительские навыки. Причем, гражданам возрастом 70 лет и старше необходимо обновлять права каждые три года.

[ + – ] Водительские права в Италии необходимо регулярно обновлять

Итальянка посетила автошколу сразу после празднования столетнего юбилея. Несмотря на преклонный возраст Кандида Удерцо прошла все проверки. У нее хорошее зрение и автомобиль она водит уверенно.

В автошколе не нашли причин для отказа в выдаче новых прав. Однако в виду почтенного возраста автомобилистки срок действия удостоверения уменьшили с 3 до 2 лет.

Сын Кандиды удивился, что ей разрешили управлять автомобилем. В то же время он признал, что у его матери хорошее здоровье и нет проблем с памятью, а еще она даже читает газеты без очков. Сама итальянка не скрывает радости, ведь она любит водить авто.

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"Это обновление прав делает меня счастливой и дает возможность чувствовать себя немного свободнее. Мне повезло – мне 100 лет, и то, что я такая здоровая, для меня тоже сюрприз. Я никогда не принимаю таблетки, только снотворное время от времени", — рассказала Кандида Удерцо.

Примечательно, что она далеко не единственная столетняя автомобилистка в Италии. Только в этом году водительские права обновили еще двум долгожителям из Сицилии и Кампании.

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