Акурат до ювілею: в Італії оновили водійські права 100-річній автомобілістці

Італійка Кандіда Удерцо отримала нове посвідчення водія відразу після святкування 100-річного ювілею. В автошколі зазначили хороше здоров'я автомобілістки та відмінні водійські навички.

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Кандіде Удерцо з італійського міста Віченца оновили права водія. Здавалося б, звичайна процедура, проте автолюбительці вже виповнилося 100 років. Про це пише видання Corriere della Sera.

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Як відомо, посвідчення водія в Італії (та інших країнах ЄС) видається не назавжди — час від часу його варто змінювати і підтверджувати при цьому водійські навички. Причому громадянам віком 70 років і старше необхідно оновлювати права кожні три роки.

[ + – ] Водійські права в Італії необхідно регулярно оновлювати

Італійка відвідала автошколу одразу після святкування столітнього ювілею. Незважаючи на похилий вік, Кандіда Удерцо пройшла всі перевірки. У неї гарний зір та автомобіль вона веде впевнено.

В автошколі не знайшли причин для відмови у видаванні нових прав. Однак через поважний вік автомобілістки термін дії посвідчення зменшили з 3 до 2 років.

Син Кандіди здивувався, що їй дозволили керувати автомобілем. У той же час він визнав, що його мати має добре здоров'я і не має проблем із пам'яттю, а ще вона навіть читає газети без окулярів. Сама італійка не приховує радості, адже вона любить керувати авто.

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"Це оновлення прав робить мене щасливою і дає можливість почуватися трохи вільніше. Мені пощастило — мені 100 років, і те, що я така здорова, для мене теж сюрприз. Я ніколи не приймаю таблетки, тільки снодійне час від часу", — розповіла Кандіда Удерцо.

Цікаво, що вона далеко не єдина сторічна автомобілістка в Італії. Тільки цього року водійські права оновили ще двом довгожителям із Сицилії та Кампанії.

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