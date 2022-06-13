Украинские врачи получили современную технику Mercedes-Benz и Rolls-Royce (фото)

Минздрав получил новую порцию гуманитарной помощи из Великобритании. Техника будет обслуживать областные больницы и ведомственные учреждения здравоохранения.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Украинским медикам передали очередную партию гуманитарной помощи. На этот раз врачи получили автомобили и технику известных брендов Mercedes-Benz и Rolls-Royce. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В частности, из Великобритании в Украину приехали пять карет скорой помощи на шасси Mercedes-Benz Sprinter. Они уже укомплектованы необходимым медицинским оборудованием и могут выезжать на вызовы.

[ + – ] Авто уже укомплектованы всем необходимым медицинским оборудованием Фото: пресс-служба МОЗ

Автомобили скорой помощи поступят в распоряжении защитников Украины и ведомственных учреждения здравоохранения, которые координируются министерствами обороны и внутренних дел.

Важно

Пенсионеры и многодетная мать преодолели 2500 км и привезли авто для ВСУ (фото)

Rolls-Royce же в качестве гуманитарной помощи передал не автомобили, а два мощных дизель-генератора. Как известно, британская компания выпускает не только роскошные машины, но и авиационные и корабельные двигатели, а также энергетическое оборудование.

Дизель-генераторы Rolls-Royce будут обслуживать областные больницы в Киеве и Николаеве. Они способны питать электричеством сразу несколько корпусов.

[ + – ] Генераторы Rolls-Royce установили в областных больницах Киева и Николаева Фото: пресс-служба МОЗ

"Мы знаем случаи, когда наличие генератора в больнице являлось определяющим условием для спасения жизней. Это, к сожалению, свежие примеры, связанные с системными обстрелами русскими военными наших больниц. Подключенный генератор позволяет не прекращать работу заведения и может поддерживать его жизнедеятельность в автономном режиме не один день. Те приехавшие к нам генераторы способны обеспечивать работу не только одного здания, но и всех корпусов, если это большая областная больница. Мы благодарны компании за помощь и поддержку наших пациентов в это сложное время", – заявил заместитель министра здравоохранения Богдан Боруховский.

Ранее Фокус сообщал, что в Великобритании специально для Украины строят бронированные авто скорой помощи.