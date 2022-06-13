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Авто Російсько-українська війна

Українські лікарі отримали сучасну техніку Mercedes-Benz та Rolls-Royce (фото)

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Mercedes-Benz Sprinter, швидка допомога, авто швидкої допомоги, карета швидкої допомоги, гуманітарна допомога
Фото: Пресслужба МОЗ | Карети швидкої допомоги збудовані на базі Mercedes-Benz Sprinter

МОЗ отримало нову порцію гуманітарної допомоги з Великої Британії. Техніка обслуговуватиме обласні лікарні та відомчі заклади охорони здоров'я.

Українським медикам було передано чергову партію гуманітарної допомоги. Цього разу лікарі отримали автомобілі та техніку відомих брендів Mercedes-Benz та Rolls-Royce. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема, з Великої Британії до України приїхали п'ять карет швидкої допомоги на шасі Mercedes-Benz Sprinter. Вони вже укомплектовані необхідним медичним обладнанням та можуть виїжджати на виклики.

Mercedes-Benz Sprinter, швидка допомога, авто швидкої допомоги, карета швидкої допомоги, гуманітарна допомога
Авто вже укомплектовано всім необхідним медичним обладнанням
Фото: прес-служба МОЗ

Автомобілі швидкої допомоги надійдуть у розпорядженні захисників України та відомчих установ охорони здоров'я, які координуються міністерствами оборони та внутрішніх справ.

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Rolls-Royce же як гуманітарну допомогу передав не автомобілі, а два потужні дизель-генератори. Як відомо, британська компанія випускає не лише розкішні машини, а й авіаційні та корабельні двигуни, а також енергетичне обладнання.

Дизель-генератори Rolls-Royce обслуговуватимуть обласні лікарні у Києві та Миколаєві. Вони здатні живити електрикою одразу кілька корпусів.

Mercedes-Benz Sprinter, швидка допомога, авто швидкої допомоги, карета швидкої допомоги, гуманітарна допомога
Генератори Rolls-Royce встановили в обласних лікарнях Києва та Миколаєва
Фото: прес-служба МОЗ

"Ми знаємо випадки, коли наявність генератора в лікарні була визначальною умовою для порятунку життів. Це, на жаль, свіжі приклади, пов'язані із системними обстрілами російськими військовими наших лікарень. Підключений генератор дозволяє не припиняти роботу закладу та може підтримувати його життєдіяльність в автономному режимі один день. Ті генератори, що приїхали до нас, здатні забезпечувати роботу не тільки однієї будівлі, а й усіх корпусів, якщо це велика обласна лікарня. Ми вдячні компанії за допомогу та підтримку наших пацієнтів у цей складний час", — заявив заступник міністра охорони здоров'я Богдан Боруховський.

Раніше Фокус повідомляв, що у Великій Британії спеціально для України будують броньовані авто швидкої допомоги.