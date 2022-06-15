На аукцион выставили уникальный универсал Jaguar от Gucci (фото)
Jaguar XJS Shooting Brake от Gucci существует в одном-единственном экземпляре. Салон универсала отделан кожей, двумя видами дерева и лазуритом.
В Великобритании на аукционе Bonhams собираются продать раритетный универсал Jaguar XJS Shooting Brake в исполнении Gucci. За него планируют выручить от 70 000 до 100 000 фунтов стерлингов ($84 500 – 121 000). Подробную информацию о модели опубликовали на сайте аукционного дома.
Сам по себе универсал Jaguar XJS Shooting Brake очень редкий, ведь в ателье Lynx собрали только 70 таких машин. Но лишь один автомобиль оформил лично Паоло Гуччи.
Спецверсию планировали выпустить тиражом в 20 машин, однако конфликты внутри семейства Гуччи поставили крест на этих планах. Сразу после презентации авто на Женевском автосалоне 1990 года юристы модного дома запретили использовать название Gucci.
Основное внимание Паоло Гуччи уделил салону Jaguar XJS Shooting Brake. Его отделали дорогой кожей, алькантарой и двумя видами дерева – ясенем и вязом. Ручка рычага коробки передач и вставки на руле выполнены из камня лазурита, а коврики в салоне и багажнике – из натуральной шерсти.
Универсал Jaguar также выделяется благодаря двухцветной окраске. Под его капотом прячется 6,0-литровый V12 мощностью 300 л. с., а в паре с ним работает 4-ступенчатая автоматическая КПП.Важно
В 2014 году автомобиль выкупил британский реставратор ретро-авто Ян Берг. Он смог найти двух мастеров, работавших над Jaguar вместе с Паоло Гуччи и вместе они восстановили универсал до оригинального состояния.
Это не единственный случай, когда известные модельеры создают особые авто. Недавно появился эксклюзивный Maybach от Loius Vuitton.
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