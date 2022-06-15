На аукцион выставили уникальный универсал Jaguar от Gucci (фото)

Jaguar XJS Shooting Brake от Gucci существует в одном-единственном экземпляре. Салон универсала отделан кожей, двумя видами дерева и лазуритом.

В Великобритании на аукционе Bonhams собираются продать раритетный универсал Jaguar XJS Shooting Brake в исполнении Gucci. За него планируют выручить от 70 000 до 100 000 фунтов стерлингов ($84 500 – 121 000). Подробную информацию о модели опубликовали на сайте аукционного дома.

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[ + – ] Автомобиль полностью отреставрирован и выглядит как новый Фото: bonhams.com

Сам по себе универсал Jaguar XJS Shooting Brake очень редкий, ведь в ателье Lynx собрали только 70 таких машин. Но лишь один автомобиль оформил лично Паоло Гуччи.

[ + – ] Руль и рычаг КПП декорированы лазуритом Фото: bonhams.com

Спецверсию планировали выпустить тиражом в 20 машин, однако конфликты внутри семейства Гуччи поставили крест на этих планах. Сразу после презентации авто на Женевском автосалоне 1990 года юристы модного дома запретили использовать название Gucci.

[ + – ] В отделке преобладают кожа и алькантара Фото: bonhams.com

Основное внимание Паоло Гуччи уделил салону Jaguar XJS Shooting Brake. Его отделали дорогой кожей, алькантарой и двумя видами дерева – ясенем и вязом. Ручка рычага коробки передач и вставки на руле выполнены из камня лазурита, а коврики в салоне и багажнике – из натуральной шерсти.

[ + – ] Коврики пошиты из натуральной шерсти Фото: bonhams.com

Универсал Jaguar также выделяется благодаря двухцветной окраске. Под его капотом прячется 6,0-литровый V12 мощностью 300 л. с., а в паре с ним работает 4-ступенчатая автоматическая КПП.

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В 2014 году автомобиль выкупил британский реставратор ретро-авто Ян Берг. Он смог найти двух мастеров, работавших над Jaguar вместе с Паоло Гуччи и вместе они восстановили универсал до оригинального состояния.

[ + – ] Паоло Гуччи не позволили выпустить серию Jaguar XJS Фото: bonhams.com

Это не единственный случай, когда известные модельеры создают особые авто. Недавно появился эксклюзивный Maybach от Loius Vuitton.

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