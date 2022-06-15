На аукціон виставили унікальний універсал Jaguar від Gucci (фото)

Jaguar XJS Shooting Brake від Gucci існує в одному-єдиному екземплярі. Салон універсала оброблений шкірою, двома видами дерева та лазуритом.

У Великій Британії на аукціоні Bonhams збираються продати раритетний універсал Jaguar XJS Shooting Brake у виконанні Gucci. За нього планують отримати від 70 000 до 100 000 фунтів стерлінгів ($84 500 – 121 000). Детальну інформацію щодо моделі опублікували на сайті аукціонного будинку.

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[ + – ] Автомобіль повністю відреставрований і виглядає як новий Фото: bonhams.com

Сам собою універсал Jaguar XJS Shooting Brake дуже рідкісний, адже в ательє Lynx зібрали лише 70 таких машин. Але лише один автомобіль оформив особисто Паоло Гуччі.

[ + – ] Кермо та важіль КПП декоровані лазуритом Фото: bonhams.com

Спецверсію планували випустити тиражем 20 машин, проте конфлікти усередині сімейства Гуччі поставили хрест на цих планах. Одразу після презентації авто на Женевському автосалоні 1990 році юристи модного будинку заборонили використовувати назву Gucci.

[ + – ] В обробці переважають шкіра та алькантара Фото: bonhams.com

Основну увагу Паоло Гуччі приділив салону Jaguar XJS Shooting Brake. Його обробили дорогою шкірою, алькантарою та двома видами дерева — ясенем і в'язом. Ручка важеля коробки передач і вставки на кермі виконані з каменю лазуриту, а килимки в салоні та багажнику — з натуральної вовни.

[ + – ] Килимки пошиті з натуральної вовни Фото: bonhams.com

Універсал Jaguar також виділяється завдяки двокольоровому забарвленню. Під його капотом ховається 6,0-літровий V12 потужністю 300 к. с., а в парі з ним працює 4-ступінчаста автоматична КПП.

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У 2014 році автомобіль викупив британський реставратор ретро-авто Ян Берг. Він зміг знайти двох майстрів, які працювали над Jaguar разом із Паоло Гуччі і разом вони відновили універсал до оригінального стану.

[ + – ] Паоло Гуччі не дозволили випустити серію Jaguar XJS Фото: bonhams.com

Це не єдиний випадок, коли відомі модельєри створюють спеціальні авто. Нещодавно з'явився ексклюзивний Maybach від Loius Vuitton.

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