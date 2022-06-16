Три колеса и электромотор: представлен первый мотоцикл Audi (фото)
Электрический моторикша Audi создан специально для Индии. В его конструкции использованы отработанные аккумуляторы электрокроссоверов Audi e-tron.
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Audi показали первый мотоцикл в своей истории. Он электрический и создан специально для Индии, где будет использоваться в качестве тук-тука (моторикши). Об этом сообщает официальный сайт немецкого бренда.
Мотоцикл Audi создали совместно с индийским стартапом Nunam. Проект реализовали при поддержке фонда защиты окружающей среды Audi Enviromental Foundation. Три электрических рикши собрали в инженерно-логистическом центре немецкой компании в Неккарзульме.
С виду это типичный индийский тук-тук, но немного осовремененный. У него светодиодная оптика, а в салоне появился жидкокристаллический дисплей. Мотоцикл рассчитан на водителя и двоих пассажиров. В конструкции использованы материалы, полученные путем вторичной переработки.Важно
Батарея моторикши собрана из отработанных блоков литий-ионных аккумуляторов от электрокроссоверов Audi e-tron. Характеристики электробайка пока не разглашают. Они станут известными ближе к старту его производства в 2023 году.
Мотоциклам из пилотной партии уже нашли применение – они булут помогать индийским женщинам, занимающимся малым бизнесом. Вместе с тук-туками будут выпускать и зарядные станции, которые питаются от солнечных батарей и также используют старые аккумуляторы Audi e-tron.
Следует отметить, что в Индии уже давно выпускают электрические моторикши. Однако они медленные и используют недолговечные свинцовые аккумуляторы.
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