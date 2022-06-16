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Три колеса й електромотор: представлений перший мотоцикл Audi (фото)

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Фото: Audi | Електромотоцикл Audi створили разом з індійським стартапом Nunam

Електричний моторикша Audi створений спеціально для Індії. У його конструкції використані відпрацьовані акумулятори електрокросоверів Audi e-tron.

Audi показали перший мотоцикл у своїй історії. Він електричний і створений спеціально для Індії, де використовуватиметься як тук-тук (моторикша). Про це повідомляє офіційний сайт німецького бренду.

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Перші три прототипи вже зібрані, а в 2023 році стартує виробництво моторикші
Фото: Audi

Мотоцикл Audi створили разом з індійським стартапом Nunam. Проєкт реалізували за підтримки фонду захисту довкілля Audi Enviromental Foundation. Три електричні рикші зібрали в інженерно-логістичному центрі німецької компанії в Неккарзульмі.

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Батарею зібрали зі старих акумуляторів Audi e-tron
Фото: Audi

На вигляд це типовий індійський тук-тук, але трохи осучаснений. У нього світлодіодна оптика, а в салоні з'явився рідкокристалічний дисплей. Мотоцикл розрахований на водія і двох пасажирів. У конструкції використано матеріали, отримані шляхом вторинної переробки.

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Батарея моторикші зібрана з відпрацьованих блоків літій-іонних акумуляторів від електрокросовер Audi e-tron. Характеристики електробайка поки що не розголошують. Вони стануть відомими ближче до старту його виробництва у 2023 році.

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Разом з електробайками випускатимуть і зарядні станції для них
Фото: Audi

Мотоциклам із пілотної партії вже знайшли застосування — вони будуть допомагати індійським жінкам, які займаються малим бізнесом. Разом із тук-туками випускатимуть і зарядні станції, які живляться від сонячних батарей і також використовують старі акумулятори Audi e-tron.

Варто зазначити, що в Індії вже давно випускають електричні моторикші. Однак вони повільні та використовують недовговічні свинцеві акумулятори.

Раніше Фокус розповідав, що Fiat розробляє систему бездротової зарядки електрокарів під час руху.