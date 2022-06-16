UA
UA
Разделы
Материалы
Авто

Участники легендарной гонки Mille Miglia поддержали Украину (видео)

66
mille miglia 2022, ралли mille miglia, гонка mille miglia, mille miglia, 1000 miglia
Гонка Mille Miglia проводится в Италии с 1927 года

На всех авто, участвующих в гонке Mille Miglia 2022, появились наклейки в поддержку Украины. Участники ретро-ралли единодушно выступили против войны.

В эти дни в Италии проходит знаменитая гонка ретро-автомобилей Mille Miglia. Ее участники выразили поддержку Украине. Об этом рассказал в Facebook активист ретро-движения и волонтер Вадим Навроцкий.

mille miglia 2022, ралли mille miglia, гонка mille miglia, mille miglia, 1000 miglia
Сейчас Mille Miglia проходит в формате ралли ретро-авто
Важно
Hummer на минималках: в Украине создали недорогой внедорожник для армии (видео)

По его словам, с организаторами гонки связались украинские волонтеры, пребывающие в Италии, и их услышали. Теперь на всех автомобилях, участвующих в Mille Miglia 2022, красуются наклейки в поддержку Украины, а на некоторых — еще и сине-желтые флаги. Гонщики единодушно выступили против войны.

mille miglia 2022, ралли mille miglia, гонка mille miglia, mille miglia, 1000 miglia
Все экипажи наклеили на свои авто наклейки в поддержку Украины

Mille Miglia – одна из самых известных и сложных гонок в мире. Ее название в переводе с итальянского значит "1000 миль" — именно такой является дистанция ралли (это около 1600 км), а проводят его на дорогах провинции Брешиа.

mille miglia 2022, ралли mille miglia, гонка mille miglia, mille miglia, 1000 miglia
Гонщики единодушно выступили против войны

Гонка Mille Miglia проводилась с 1927 по 1957 годы. В нем побеждали Alfa Romeo, Ferrari, Mercedes-Benz, BMW и другие знаменитые команды.

Некоторые авто украсили украинскими флагами

Затем соревнование отменили как слишком опасное, но в наши дни возродили в формате ралли ретро-авто. Сейчас его участники соревнуются не на скорость, а на точность прохождения маршрута с множеством контрольных пунктов. В Mille Miglia планировали участвовать украинские экипажи, однако война заставила отказаться от этих планов.

Ранее Фокус сообщал, что Украину поддержали гонщики Формулы-1 — они выступили против войны и украсили свои шлемы украинскими флагами