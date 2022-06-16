Учасники легендарних перегонів Mille Miglia підтримали Україну (відео)

На всіх авто, що беруть участь у перегонах Mille Miglia 2022, з'явилися наклейки на підтримку України. Учасники ретро-ралі одностайно виступили проти війни.

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У ці дні в Італії відбуваються знамениті перегони ретро-автомобілів Mille Miglia. Її учасники висловили підтримку Україні. Про це розповів у Facebook активіст ретро-руху та волонтер Вадим Навроцький.

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[ + – ] Наразі Mille Miglia проходить у форматі ралі ретро-авто

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За його словами, з організаторами перегонів зв'язалися українські волонтери, які перебувають в Італії, та їх почули. Тепер на всіх автомобілях, що беруть участь у Mille Miglia 2022, красуються наклейки на підтримку України, а на деяких ще й синьо-жовті прапори. Перегонники одностайно виступили проти війни.

[ + – ] Усі екіпажі наклеїли на свої авто наклейки на підтримку України

Mille Miglia — одна з найвідоміших та найскладніших перегонів у світі. Її назва в перекладі з італійської означає "1000 миль" — саме такою є дистанція ралі (це близько 1600 км), а проводять її на дорогах провінції Брешія.

[ + – ] Перегонники одностайно виступили проти війни

Перегони Mille Miglia проводили з 1927 по 1957 роки. В ньому перемагали Alfa Romeo, Ferrari, Mercedes Benz, BMW та інші знамениті команди.

[ + – ] Деякі авто прикрасили українськими прапорами

Потім змагання скасовували як надто небезпечні, але в наші дні відродили у форматі ралі ретро-авто. Нині його учасники змагаються не так на швидкість, а на точність проходження маршруту з безліччю контрольних пунктів. У Mille Miglia планували брати участь українські екіпажі, проте війна змусила відмовитись від цих планів.

Раніше Фокус повідомляв, що Україну підтримали перегонники Формули-1 — вони виступили проти війни та прикрасили свої шоломи українськими прапорами.