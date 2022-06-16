Кинопроектор и 850 км запаса хода: презентован электрокроссовер Nio для Европы (видео)

Электрический кроссовер Nio ES7 бросит вызов Tesla Model Y, а также Audi e-tron и Mercedes EQC. У него богатая комплектация и неплохие характеристики.

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В Китае презентовали электрический кроссовер Nio ES7. Он поступит в продажу с 28 августа и будет поставляться в Европу, а его цена составит от 66 700 до 75 000 евро. Об этом сообщает официальный сайт марки.

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[ + – ] Nio ES7 стоит от 66 700 евро Фото: NIO

Новый Nio ES7 займет нишу между моделями ES6 и ES8. По размерам автомобиль сопоставим с Audi e-tron и немного больше, чем Tesla Model Y и Mercedes-Benz EQC. Именно эти кроссоверы и станут основными конкурентами модели.

[ + – ] В отделке салона использованы кожа и дерево Фото: NIO

Размеры Nio ES7 2023:

Длина – 4912 мм

Ширина – 1987 мм

Высота – 1720 мм

Колесная база – 2920 мм

[ + – ] Передние сиденья получили электропривод, вентиляцию и массаж Фото: NIO

Дизайн Nio ES7 выдержан в фирменном стиле марки – с выраженным "носом" и тоненькими светодиодными фарами. Дверные ручки выдвижные, а фонари растянуты на всю ширину кузова.

Салон Nio ES7 2023

В отделке салона сочетаются дорогая кожа Nappa, алькантара и дерево. Показания приборов выведены на дисплей и проецируются на лобовое стекло. На центральной панели установлен 12,8-дюймовый сенсорный дисплей. Передние сиденья получили электропривод, вентиляцию и массаж, регулируется и спинка задних кресел.

[ + – ] Кроссовер может буксировать двухтонный прицеп Фото: NIO

Электромобиль Nio ES7 2023 получил современный автопилот, а также пневмоподвеску и адаптивные амортизаторы. Кроме того, предусмотрен кинопроектор с системой дополненной реальности и в комплекте с авто идут специальные AR-очки.

[ + – ] Электрокроссовер мощностью 653 л. с. разгоняется до 100 км/ч за 3,9 с

Характеристики Nio ES7 2023

Электрический кроссовер Nio ES7 получил два мотора общей мощностью 653 л. с. и с крутящим моментом в 850 Н∙м. Он разгоняется до 100 км/ч за 3,9 с и может буксировать двухтонный прицеп.

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На выбор предложат три варианта батареи:

емкостью 75 кВт∙ч – запас хода 485 км

емкостью 100 кВт∙ч – запас хода 620 км

емкостью 150 кВт∙ч – запас хода 850 км

Ранее Фокус рассказывал, что Geely и Volvo показали новую гибридную модель для европейского рынка.