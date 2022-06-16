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Кинопроектор и 850 км запаса хода: презентован электрокроссовер Nio для Европы (видео)

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Nio ES7 2023, Nio ES7, новый Nio ES7, электромобиль Nio ES7, кроссовер Nio ES7
Фото: NIO | Тоненькие фары и заостренный "нос" — фирменные черты стиля Nio

Электрический кроссовер Nio ES7 бросит вызов Tesla Model Y, а также Audi e-tron и Mercedes EQC. У него богатая комплектация и неплохие характеристики.

В Китае презентовали электрический кроссовер Nio ES7. Он поступит в продажу с 28 августа и будет поставляться в Европу, а его цена составит от 66 700 до 75 000 евро. Об этом сообщает официальный сайт марки.

Nio ES7 2023, Nio ES7, новый Nio ES7, электромобиль Nio ES7, кроссовер Nio ES7
Nio ES7 стоит от 66 700 евро
Фото: NIO

Новый Nio ES7 займет нишу между моделями ES6 и ES8. По размерам автомобиль сопоставим с Audi e-tron и немного больше, чем Tesla Model Y и Mercedes-Benz EQC. Именно эти кроссоверы и станут основными конкурентами модели.

Nio ES7 2023, Nio ES7, новый Nio ES7, электромобиль Nio ES7, кроссовер Nio ES7
В отделке салона использованы кожа и дерево
Фото: NIO

Размеры Nio ES7 2023:

  • Длина – 4912 мм
  • Ширина – 1987 мм
  • Высота – 1720 мм
  • Колесная база – 2920 мм
Nio ES7 2023, Nio ES7, новый Nio ES7, электромобиль Nio ES7, кроссовер Nio ES7
Передние сиденья получили электропривод, вентиляцию и массаж
Фото: NIO

Дизайн Nio ES7 выдержан в фирменном стиле марки – с выраженным "носом" и тоненькими светодиодными фарами. Дверные ручки выдвижные, а фонари растянуты на всю ширину кузова.

Салон Nio ES7 2023

В отделке салона сочетаются дорогая кожа Nappa, алькантара и дерево. Показания приборов выведены на дисплей и проецируются на лобовое стекло. На центральной панели установлен 12,8-дюймовый сенсорный дисплей. Передние сиденья получили электропривод, вентиляцию и массаж, регулируется и спинка задних кресел.

Nio ES7 2023, Nio ES7, новый Nio ES7, электромобиль Nio ES7, кроссовер Nio ES7
Кроссовер может буксировать двухтонный прицеп
Фото: NIO

Электромобиль Nio ES7 2023 получил современный автопилот, а также пневмоподвеску и адаптивные амортизаторы. Кроме того, предусмотрен кинопроектор с системой дополненной реальности и в комплекте с авто идут специальные AR-очки.

Электрокроссовер мощностью 653 л. с. разгоняется до 100 км/ч за 3,9 с

Характеристики Nio ES7 2023

Электрический кроссовер Nio ES7 получил два мотора общей мощностью 653 л. с. и с крутящим моментом в 850 Н∙м. Он разгоняется до 100 км/ч за 3,9 с и может буксировать двухтонный прицеп.

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На выбор предложат три варианта батареи:

  • емкостью 75 кВт∙ч – запас хода 485 км
  • емкостью 100 кВт∙ч – запас хода 620 км
  • емкостью 150 кВт∙ч – запас хода 850 км

Ранее Фокус рассказывал, что Geely и Volvo показали новую гибридную модель для европейского рынка.