Кінопроєктор ч0 850 км запасу ходу: презентований електрокросовер Nio для Європи (відео)
Електричний кросовер Nio ES7 кине виклик Tesla Model Y, а також Audi e-tron і Mercedes EQC. У нього багата комплектація та непогані характеристики.
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У Китаї презентували електричний кросовер Nio ES7. Він надійде в продаж із 28 серпня та постачатиметься до Європи, а його ціна становитиме від 66 700 до 75 000 євро. Про це повідомляє офіційний вебсайт марки.
Новий Nio ES7 займе нішу між моделями ES6 та ES8. За розмірами автомобіль можна порівняти з Audi e-tron, і він трохи більший, ніж Tesla Model Y і Mercedes-Benz EQC. Саме ці кросовери стануть основними конкурентами моделі.
Розміри Nio ES7 2023:
- Довжина — 4912 мм
- Ширина — 1987 мм
- Висота — 1720 мм
- Колісна база — 2920 мм
Дизайн Nio ES7 витриманий у фірмовому стилі марки — з вираженим носом і тоненькими світлодіодними фарами. Дверні ручки висувні, а ліхтарі розтягнуті всю ширину кузова.
Салон Nio ES7 2023
В обробці салону поєднуються дорога шкіра Nappa, алькантара та дерево. Показ приладів виведено на дисплей і проєктується на лобове скло. На центральній панелі встановлено 12,8-дюймовий сенсорний екран. Передні сидіння отримали електропривод, вентиляцію та масаж, регулюється й спинка задніх крісел.
Електромобіль Nio ES7 2023 отримав сучасний автопілот, а також пневмопідвіску й адаптивні амортизатори. Крім того, передбачений кінопроєктор із системою доповненої реальності,і в комплекті з авто йдуть спеціальні AR-окуляри.
Характеристики Nio ES7 2023
Електричний кросовер Nio ES7 отримав два двигуни загальною потужністю 653 к. с. і з крутним моментом 850 Н∙м. Він розганяється до 100 км/год за 3,9 секунди й може буксирувати двотонний причіп.Важливо
На вибір запропонують три варіанти батареї:
- ємністю 75 кВт∙год — запас ходу 485 км,
- ємністю 100 кВт∙год — запас ходу 620 км,
- ємністю 150 кВт∙год — запас ходу 850 км.
Раніше Фокус розповідав, що Geely та Volvo показали нову гібридну модель для європейського ринку.