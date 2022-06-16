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Кінопроєктор ч0 850 км запасу ходу: презентований електрокросовер Nio для Європи (відео)

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Фото: NIO | Тоненькі фари та загострений "ніс" — фірмові риси стилю Nio

Електричний кросовер Nio ES7 кине виклик Tesla Model Y, а також Audi e-tron і Mercedes EQC. У нього багата комплектація та непогані характеристики.

У Китаї презентували електричний кросовер Nio ES7. Він надійде в продаж із 28 серпня та постачатиметься до Європи, а його ціна становитиме від 66 700 до 75 000 євро. Про це повідомляє офіційний вебсайт марки.

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Nio ES7 коштує від 66 700 євро
Фото: NIO

Новий Nio ES7 займе нішу між моделями ES6 та ES8. За розмірами автомобіль можна порівняти з Audi e-tron, і він трохи більший, ніж Tesla Model Y і Mercedes-Benz EQC. Саме ці кросовери стануть основними конкурентами моделі.

Розміри Nio ES7 2023:

  • Довжина — 4912 мм
  • Ширина — 1987 мм
  • Висота — 1720 мм
  • Колісна база — 2920 мм
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Передні сидіння отримали електропривод, вентиляцію та масаж
Фото: NIO

Дизайн Nio ES7 витриманий у фірмовому стилі марки — з вираженим носом і тоненькими світлодіодними фарами. Дверні ручки висувні, а ліхтарі розтягнуті всю ширину кузова.

Салон Nio ES7 2023

В обробці салону поєднуються дорога шкіра Nappa, алькантара та дерево. Показ приладів виведено на дисплей і проєктується на лобове скло. На центральній панелі встановлено 12,8-дюймовий сенсорний екран. Передні сидіння отримали електропривод, вентиляцію та масаж, регулюється й спинка задніх крісел.

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Кросовер може буксирувати двотонний причіп
Фото: NIO

Електромобіль Nio ES7 2023 отримав сучасний автопілот, а також пневмопідвіску й адаптивні амортизатори. Крім того, передбачений кінопроєктор із системою доповненої реальності,і в комплекті з авто йдуть спеціальні AR-окуляри.

Електрокросовер потужністю 653 к. с. розганяється до 100 км/год за 3,9 с

Характеристики Nio ES7 2023

Електричний кросовер Nio ES7 отримав два двигуни загальною потужністю 653 к. с. і з крутним моментом 850 Н∙м. Він розганяється до 100 км/год за 3,9 секунди й може буксирувати двотонний причіп.

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На вибір запропонують три варіанти батареї:

  • ємністю 75 кВт∙год — запас ходу 485 км,
  • ємністю 100 кВт∙год — запас ходу 620 км,
  • ємністю 150 кВт∙год — запас ходу 850 км.

Раніше Фокус розповідав, що Geely та Volvo показали нову гібридну модель для європейського ринку.