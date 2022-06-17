Дизайн как у Lexus и 6 с до сотни: Chery показали доступный спортивный седан (фото)

Chery Arrizo 5 GT — заряженная версия бюджетного седана С-класса. Седан оснащен 1,6-литровым 197-сильным турбомотором.

Опубликованы официальные фото Chery Arrizo 5 GT. Спортивная версия седана поступит в продажу в Китае с начала осени по цене около $19-20 тысяч. Он имеет шансы попасть на украинский рынок, ведь заявлено, что Arrizo 5 будут поставлять и в другие страны. Детали модели раскрыли на сайте Autohome.

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[ + – ] Сзади видны четыре выхлопных трубы Фото: autohome.com.cn

Дизайн Chery Arrizo 5 GT ярче, чем у стандартной версии седана, и явно копирует Lexus – это видно по веретенообразной решетке радиатора и стреловидным светодиодным фарам. Поскольку модель позиционируют, как спортивную, то она получила черные 17-дюймовые диски и четыре выхлопных трубы. В крышку багажника интегрирован спойлер.

[ + – ] Руль Chery Arizzo 5 GT скошен снизу Фото: autohome.com.cn

В отделке салона использованы кожзаменитель и алюминий, а разбавляет их контрастная оранжевая прострочка. Руль скошен снизу, а на передней панели установлены два дисплея – как у старшего Chery Arrizo 8. Кнопки климат-контроля выполнены сенсорными.

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Новый Chery Arrizo 5 GT отличается от стандартной модели и двигателем. Он получил 1,6-литровый бензиновый турбомотор мощностью 197 л. с. и с крутящим моментом в 290 Н∙м. В паре с ним работает 7-ступенчатая роботизированная КПП с двумя сцеплениями.

[ + – ] Отделка разбавлена оранжевыми швами Фото: autohome.com.cn

Разработчики утверждают, что Chery Arrizo 5 GT разгоняется до 100 км/ч примерно за 6 с. Также у седана спортивные настройки подвески.

Ранее Фокус сообщал, что Chery подготовили новый кроссовер для европейского рынка. Топовая его версия оснащена 326-сильной гибридной установкой.