Дизайн як у Lexus і 6 с до сотні: Chery показали доступний спортивний седан (фото)

Chery Arrizo 5 GT — заряджена версія бюджетного седана С-класу. Седан оснащений 1,6-літровим 197-сильним турбомотором.

Опубліковано офіційні фото Chery Arrizo 5 GT. Спортивна версія седана надійде у продаж у Китаї з початку осені за ціною приблизно $19-20 тисяч. Він має шанси потрапити на український ринок, адже заявлено, що Arrizo 5 поставлятимуть і в інші країни. Деталі моделі розкрили на вебсайті Autohome.

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[ + – ] Ззаду видно чотири вихлопні труби Фото: autohome.com.cn

Дизайн Chery Arrizo 5 GT яскравіший, ніж у стандартної версії седана, й очевидно копіює Lexus — це видно за веретеноподібною решіткою радіатора та стрілоподібних світлодіодних фарах. Оскільки модель позиціонують як спортивну, то вона отримала чорні 17-дюймові диски і чотири вихлопні труби. У кришку багажника вбудований спойлер.

[ + – ] Кермо Chery Arizzo 5 GT скошене знизу Фото: autohome.com.cn

В обробці салону використані шкірозамінник та алюміній, а розбавляє їх контрастне помаранчеве прострочення. Кермо скошене знизу, а на передній панелі встановлено два дисплеї — як у старшого Chery Arrizo 8. Кнопки клімат-контролю зроблені сенсорними.

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Новий Chery Arrizo 5 GT відрізняється від стандартної моделі й двигуном. Він отримав 1,6-літровий бензиновий турбомотор потужністю 197 к. с. і з крутним моментом 290 Н∙м. У парі з ним працює 7-ступінчаста роботизована КПП із двома зчепленнями.

[ + – ] Оздоблення розбавлене оранжевими швами Фото: autohome.com.cn

Розробники стверджують, що Chery Arrizo 5 GT розганяється до 100 км/год за 6 с. Також у седана спортивні налаштування підвіски.

Раніше Фокус повідомляв, що Chery підготували новий кросовер для європейського ринку. Топова його версія оснащена 326-сильною гібридною установкою.