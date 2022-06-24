На аукцион выставлен удивительный гибрид лодки и дома на колесах (видео)

Boaterhome — дом на колесах с собственным катером. Скоростная лодка является частью жилого отсека и увеличивает внутреннее пространство.

В США на аукцион Barrett-Jackson выставили очень нестандартное транспортное средство. Boaterhome – своеобразный гибрид автодома и катера. Подробно о нем рассказали на официальном сайте аукционного дома.

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[ + – ] Скоростной катер становится частью дома на колесах Фото: Barrett-Jackson

Boaterhome построен на базе фургона Ford Econoline. Его удлинили до 11 м, а также добавили третью ось и специальную платформу сзади. На нее грузится 8,5-метровый катер, причем он становится своеобразным продолжением дома на колесах, ведь его каюта соединяется с жилым отсеком Ford. На воду лодка опускается с помощью лебедки.

[ + – ] Внутри обустроены кухня, спальня-гостинная и санузел Фото: Barrett-Jackson

Внутри обустроены кухня с раковиной и плитой, гостиная с обеденным столом, несколько спальных мест и полноценный санузел. В отделке использованы дорогие кожа и дерево, а оснащение включает кондиционер.

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Автодом Boaterhome оснащен огромным бензиновым V8 объемом 7,5 л и способен развить 160 км/ч. У катера также восьмерка, но 4,2-литровая, а его максимальная скорость составляет 64 км/ч.

[ + – ] Всего в 1986 году выпустили 21 Boaterhome

Как ни странно, этот чудо-аппарат не является единичным прототипом, его даже выпускали – всего в 1986 году собрано 21 Boaterhome. Сейчас большинство из них хранятся в частных коллекциях.

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