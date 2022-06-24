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На аукціон виставлений дивовижний гібрид човна та будинку на колесах (відео)

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Автобудинок Boaterhome, Boaterhome 1986, будинок на колесах
Фото: Barrett-Jackson | Автобудинок Boaterhome збудований на базі фургона Ford Econoline

Boaterhome — будинок на колесах із власним катером. Швидкісний човен є частиною житлового відсіку та збільшує внутрішній простір.

У США на аукціон Barrett-Jackson виставили дуже нестандартний транспортний засіб. Boaterhome — своєрідний гібрид автобудинку та катера. Докладно про нього розповіли на офіційному вебсайті аукціонного дому.

Автобудинок Boaterhome, Boaterhome 1986, будинок на колесах
Швидкісний катер стає частиною будинку на колесах
Фото: Barrett-Jackson

Boaterhome збудовано на базі фургона Ford Econoline. Його подовжили до 11 м, а також додали третю вісь і спеціальну платформу ззаду. На неї вантажиться 8,5-метровий катер, причому стає своєрідним продовженням будинку на колесах, адже його каюта з'єднується з житловим відсіком Ford. На воду човен опускається за допомогою лебідки.

Автобудинок Boaterhome, Boaterhome 1986, будинок на колесах
Усередині облаштовані кухня, спальня-вітальня та санвузол
Фото: Barrett-Jackson

Усередині обладнані кухня з раковиною та плитою, вітальня з обіднім столом, кілька спальних місць і повноцінний санвузол. В обробці використані дорогі шкіра та дерево, а оснащення включає кондиціонер.

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Автодім Boaterhome оснащений величезним бензиновим V8 об'ємом 7,5 л і здатний розвинути 160 км/год. Катер також має вісімку, але 4,2-літрову, а його максимальна швидкість становить 64 км/год.

Усього в 1986 році випустили 21 Boaterhome

Як не дивно, цей диво-апарат не є одиничним прототипом, його навіть випускали — всього в 1986 зібрано 21 Boaterhome. Нині більшість із них зберігаються в приватних колекціях.

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