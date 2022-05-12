На продаж виставили дивний гібрид автомобіля та літака (відео)

Унікальний лімузин збудований на базі реактивного лайнера. У нього оригінальний дизайн і місткий салон на 18 пасажирів.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

У США на продаж виставили надзвичайно незвичайний транспортний засіб Limojet. Він має вигляд літака, але не має крил і є автомобілем. За диво-апарат просять 3,79 мільйона доларів. Про це пише сайт Carscoops.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

[ + – ] За Limojet просять 3,79 мільйона доларів Фото: carscoops.com

Ідея схрестити літак і автомобіль народилася в подружжя Френка та Джоанни ДеАнджело, які володіють сервісом прокату лімузинів. На початку 2000-х вони звернулися до відомого тюнера Дена Гарріса, і він допоміг їм у створенні незвичайного транспортного засобу.

[ + – ] Limojet здатний розвинути 160 км/год Фото: carscoops.com

У проєкт вклали близько мільйона доларів, а роботи над ним зайняли 12 років. Для створення лімузина використовували фюзеляж справжнього реактивного літака Learjet, який встановили на потужну сталеву раму.

Важливо

В Укравтодорі розповіли, скільки потрібно часу та грошей на відновлення дорожньої мережі

Limojet досягає 13 метрів у довжину та важить 5,4 тонни. Тим не менш, завдяки 8,1-літровому V8 Chevrolet він здатний розвинути 160 км/год. Пересувається автомобіль на великих 28-дюймових колесах.

[ + – ] Салон отримав яскраве неонове підсвічування Фото: carscoops.com

Салон лімузина отримав неонове підсвічування та має дуже футуристичний вигляд. На великих шкіряних диванах розмістяться до 18 пасажирів. Передбачені 42-дюймовий телевізор, потужна аудіосистема та бар. Місце водія обладнали приладовою панеллю від пікапа Chevrolet, а також камерами кругового огляду.

[ + – ] Limojet уже двічі виставляли на аукціон, але так і не спромоглися продати

Limojet уже двічі виставляли на аукціон у 2020 і 2021 роках, проте покупців на нього не знайшлося. Тепер автомобіль знову шукає нового власника.

Раніше Фокус розповідав про позашляховий лімузин від Bentley з інноваційними задніми сидіннями.