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На продаж виставили дивний гібрид автомобіля та літака (відео)

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Лімузин Limojet, автомобіль Limojet, літак Learjet, продаж авто, незвичайні автомобілі
Фото: carscoops.com | Лімузин збудований навколо фюзеляжу літака Learjet

Унікальний лімузин збудований на базі реактивного лайнера. У нього оригінальний дизайн і місткий салон на 18 пасажирів.

У США на продаж виставили надзвичайно незвичайний транспортний засіб Limojet. Він має вигляд літака, але не має крил і є автомобілем. За диво-апарат просять 3,79 мільйона доларів. Про це пише сайт Carscoops.

Лімузин Limojet, автомобіль Limojet, літак Learjet, продаж авто, незвичайні автомобілі
За Limojet просять 3,79 мільйона доларів
Фото: carscoops.com

Ідея схрестити літак і автомобіль народилася в подружжя Френка та Джоанни ДеАнджело, які володіють сервісом прокату лімузинів. На початку 2000-х вони звернулися до відомого тюнера Дена Гарріса, і він допоміг їм у створенні незвичайного транспортного засобу.

Лімузин Limojet, автомобіль Limojet, літак Learjet, продаж авто, незвичайні автомобілі
Limojet здатний розвинути 160 км/год
Фото: carscoops.com

У проєкт вклали близько мільйона доларів, а роботи над ним зайняли 12 років. Для створення лімузина використовували фюзеляж справжнього реактивного літака Learjet, який встановили на потужну сталеву раму.

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Limojet досягає 13 метрів у довжину та важить 5,4 тонни. Тим не менш, завдяки 8,1-літровому V8 Chevrolet він здатний розвинути 160 км/год. Пересувається автомобіль на великих 28-дюймових колесах.

Лімузин Limojet, автомобіль Limojet, літак Learjet, продаж авто, незвичайні автомобілі
Салон отримав яскраве неонове підсвічування
Фото: carscoops.com

Салон лімузина отримав неонове підсвічування та має дуже футуристичний вигляд. На великих шкіряних диванах розмістяться до 18 пасажирів. Передбачені 42-дюймовий телевізор, потужна аудіосистема та бар. Місце водія обладнали приладовою панеллю від пікапа Chevrolet, а також камерами кругового огляду.

Limojet уже двічі виставляли на аукціон, але так і не спромоглися продати

Limojet уже двічі виставляли на аукціон у 2020 і 2021 роках, проте покупців на нього не знайшлося. Тепер автомобіль знову шукає нового власника.

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