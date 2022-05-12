UA
UA
Разделы
Материалы
Авто

На продажу выставили странный гибрид автомобиля и самолета (видео)

727
Лимузин Limojet, автомобиль Limojet, самолет Learjet, продажа авто, необычные автомобили
Фото: carscoops.com | Лимузин построен вокруг фюзеляжа самолета Learjet

Уникальный лимузин построен на базе реактивного лайнера. У него оригинальный дизайн и вместительный салон на 18 пассажиров.

В США на продажу выставили очень необычное транспортное средство Limojet. С виду оно выглядит как самолет, но не имеет крыльев и является автомобилем. За чудо-аппарат просят 3,79 миллиона долларов. Об этом пишет сайт Carscoops.

Лимузин Limojet, автомобиль Limojet, самолет Learjet, продажа авто, необычные автомобили
За Limojet просят 3,79 миллиона долларов
Фото: carscoops.com

Идея скрестить самолет и автомобиль родилась у спругов Фрэнка и Джоанны ДеАнджело, владеющих сервисом проката лимузинов. В начале 2000-х они обратились к известному тюнеру Дэну Гаррису и он помог им в создании необычного транспортного средства.

Лимузин Limojet, автомобиль Limojet, самолет Learjet, продажа авто, необычные автомобили
Limojet способен развить 160 км/ч
Фото: carscoops.com

В проект вложили около миллиона долларов, а работы над ним заняли 12 лет. Для создания лимузина использовали фюзеляж настоящего реактивного самолета Learjet, который установили на мощную стальную раму.

Важно
В Укравтодоре рассказали, сколько нужно времени и денег на восстановление дорожной сети
В Укравтодоре рассказали, сколько нужно времени и денег на восстановление дорожной сети

Limojet достигает 13 метров в длину и весит 5,4 тонны. Тем не менее, благодаря 8,1-литровому V8 Chevrolet он способен развить 160 км/ч. Передвигается автомобиль на больших 28-дюймовых колесах.

Лимузин Limojet, автомобиль Limojet, самолет Learjet, продажа авто, необычные автомобили
Салон получил яркую неоновую подсветку
Фото: carscoops.com

Салон лимузина получил неоновую подсветку и выглядит очень футуристично. На больших кожаных диванах поместятся до 18 пассажиров. Предусмотрены 42-дюймовый телевизор, мощная аудиосистема и бар. Водительское место оборудовали приборной панелью от пикапа Chevrolet, а также камерами кругового обзора.

Limojet уже два раза выставляли на аукцион, но так и не смогли продать

Limojet уже дважды выставляли на аукцион в 2020 и 2021 годах, однако покупателей на него не нашлось. Теперь автомобиль снова ищет нового владельца.

Ранее Фокус рассказывал о внедорожном лимузине от Bentley с инновационными задними сиденьями.