Сотню нелегальных мотоциклов и мопедов раздавили бульдозером (видео)

Власти Нью-Йорка объявили войну слишком громким кроссовым мотоциклам и квадроциклам. В общей сложности планируют пустить под пресс около 900 единиц мототехники.

В Нью-Йорке уничтожили несколько сотен нелегальных мотоциклов. Руководил процессом сам городской глава Эрик Адамс. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Нью-Йорка.

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Кроссовые мотоциклы, мопеды и квадроциклы раздавили бульдозером. В общей сложности под пресс пустили около сотни единиц мототехники.

[ + – ] Эксплуатация кроссовых байков и квадроциклов в Нью-Йорке запрещена Фото: скриншот/youtube

Это уже не первый подобный акт демонстративного уничтожения байков в Нью-Йорке. Все они конфискованы полицией, ведь их эксплуатация в городе запрещена.

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Во-первых, кроссовые мотоциклы и квадроциклы предназначены для бездорожья и них нельзя ездить по городским улицам. Во-вторых, такая техника не вписывается в требования по шумности. Многие байки незарегистрированы, а у части из них нет страховки.

[ + – ] Власти Нью-Йорка конфисковали уже 2000 единиц мототехники

Эрик Адамс активно борется с нелегальными мотоциклами с момента вступления в должность 1 января. Он сообщил, что с начала года уже конфисковали свыше 2000 единиц мототехники – на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Примерно 900 из них собираются уничтожить.

Вместе с тем, с нарушителями планируют бороться не только запретами. Мэр Нью-Йорка пообещал обустроить в городе грязевой трек для кроссовых мотоциклов и квадроциклов.

Ранее Фокус сообщал, что слишком громкие мотоциклы и автомобили решили запретить и в Киеве.