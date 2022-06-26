Сотню нелегальних мотоциклів і мопедів розчавили бульдозером (відео)

Влада Нью-Йорка оголосила війну надто гучним кросовим мотоциклам і квадроциклам. Загалом планують пустити під прес майже 900 одиниць мототехніки.

У Нью-Йорку знищили кількасот нелегальних мотоциклів. Керував процесом сам міський голова Ерік Адамс. Про це повідомляє пресслужба мерії Нью-Йорка.

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Кросові мотоцикли, мопеди та квадроцикли розчавили бульдозером. Загалом під прес пустили майже сотню одиниць мототехніки.

[ + – ] Експлуатацію кросових байків і квадроциклів у Нью-Йорку заборонено Фото: скриншот/youtube

Це вже не перший подібний акт демонстративного знищення байків у Нью-Йорку. Всі вони конфісковані поліцією, адже їхня експлуатація в місті заборонена.

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По-перше, кросові мотоцикли та квадроцикли призначені для бездоріжжя і на них не можна їздити по міських вулицях. По-друге, така техніка не вписується у вимоги до шумності. Багато байків незареєстровані, а частина з них не має страхування.

[ + – ] Влада Нью-Йорка конфіскувала вже 2 000 одиниць мототехніки

Ерік Адамс активно бореться з нелегальними мотоциклами з моменту вступу на посаду 1 січня. Він повідомив, що з початку року вже конфісковано понад 2 000 одиниць мототехніки — на 80% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Приблизно 900 із них збираються знищити.

Водночас із порушниками планують боротися не лише заборонами. Мер Нью-Йорка пообіцяв облаштувати у місті грязьовий трек для кросових мотоциклів іі квадроциклів.

Раніше Фокус повідомляв, що надто гучні мотоцикли й автомобілі вирішили заборонити й у Києві.