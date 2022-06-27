Европейские страны выступили против поспешного запрета бензиновых и дизельных авто

Правительства шести стран ЕС критикуют переход на электромобили с 2035 года. Они предлагают скорректировать решение Европарламента и отсрочить отказ от двигателей внутреннего сгорания хотя бы на пять лет.

Принятое Европарламентом решение о полном запрете всех бензиновых и дизельных авто в ЕС с 2035 года устраивает далеко не всех. Ряд стран уже открыто выступают против слишком быстрого перехода на электромобили. Об этом сообщает сайт Europe Autonews.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Одним из первых раскритиковали решение в правительстве Германии. Эта страна является крупнейшим автопроизводителем в Европе и новые правила могут больно ударить по отрасли.

[ + – ] Продажи бензиновых и дизельных авто предлагают продлить до 2040 года Фото: Autocar

Министр транспорта и цифровой трансформации Германии Фолькер Виссинг назвал резолюцию Европарламента неприемлемой, а министр финансов Кристиан Линднер считает, что она не соответствует коалиционному соглашению и призвал прислушаться к требованиям и потребностям автопрома.

"Есть еще рыночные ниши, в которых будут разрешены двигатели внутреннего сгорания. Решение Европарламента неправильное, и правительство Германии не соблюдает законодательство ЕС по этому вопросу", — заявил Кристиан Линднер.

А Италия требует отсрочить запрет авто с двигателями внутреннего сгорания до 2040 года. С такой пропозицией выступили сразу пять министров из правительства страны.

В частности, министр экономического развития Италии Джанкарло Джорджетти сравнил поспешный переход на электрокары со скоростной ездой по мокрой дороге:

"Политики должны уметь дозировать газ, тормоз и рычаг коробки передач. Быстрая езда увлекательна, но искусство политики заключается в том, чтобы уметь останавливаться и использовать рычаг КПП. Вот почему нам предстоит проделать большую работу, потому что мы вступаем в деликатную фазу, в которой этот переход должен быть управляемым".

Важно

Отваливаются колеса: новые электромобили Toyota и Subaru отзывают из-за опасного дефекта

Также в Италии предлагают не ограничиваться электрокарами, а рассматривать и другие варианты. Экологически чистое синтетическое топливо и водород также имеют право на жизнь.

Пропозицию Италии уже поддержали Болгария, Португалия, Румыния и Словакия. Страны совместно уже подготовили проект решения об отсрочке отказа от авто с ДВС до 2040 года. К 2035 году они предлагают снизить уровень вредных выбросов авто на 90%.

Ранее Фокус сообщал, что украинец своими силами превратил старую "Таврию" в электромобиль и ездит на ней уже 10 лет.