"Укравтодор" не будет ограничивать движение грузовиков в жару

Грузовые авто нынешним летом смогут беспрепятственно передвигаться в жару. Такое решение приняли, чтобы не было перебоев с поставками важных товаров.

В 2022 году "Укравтодор" не собирается вводить летние ограничения на передвижение тяжелого грузового транспорта при высокой температуре воздуха. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

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"В летний период грузовой транспорт массой до 40 тонн может двигаться по дорогам страны без ограничений. "Укравтодор" не вводит сезонные ограничения движения для грузовиков общей массой до 40 тонн в дневное время суток при повышенных температурных показателях воздуха", — говорится в сообщении корпорации.

[ + – ] "Укравтодор" напоминает, что на дорогах действует ограничение по весу автопоездов — 40 тонн Фото: Укравтодор

Такое решение объясняется важностью перевозок грузовыми авто во время войны. Дело в том, что до 24 февраля большая часть экспорта шла морем. Теперь же, когда черноморские порты заблокированы, товары перевозятся по железной дороге и автомобилями.

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Сейчас логистика выходит на первое место. Чтобы не было перебоев с экспортом украинской продукции и поставками в нашу страну жизненно важных товаров, движение грузового транспорта в жару днем ограничивать не будут.

Вместе с тем, в "Укравтодоре" напоминают о важности соблюдения габаритно-весовых норм, ведь во время войны необходимо сохранить дороги. Максимальная разрешенная масса автопоезда составляет 40 тонн.

Ранее Фокус сообщал, что во время войны в Украине фиксируется гораздо меньше ДТП.