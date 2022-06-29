"Укравтодор" не обмежуватиме рух вантажівок у спеку

Вантажні авто цього літа зможуть безперешкодно пересуватися у спеку. Таке рішення ухвалили, щоб не було перебоїв із постачанням важливих товарів.

У 2022 році "Укравтодор" не збирається вводити літні обмеження на пересування важкого вантажного транспорту за високої температури повітря. Про це повідомляє пресслужба корпорації.

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"У літній період вантажний транспорт масою до 40 тонн може рухатися дорогами країни без обмежень. "Укравтодор" не вводить сезонні обмеження руху для вантажівок загальною масою до 40 тонн у денний час доби за підвищених температурних показників повітря", — йдеться у повідомленні корпорації.

[ + – ] "Укравтодор" нагадує, що на дорогах діє обмеження за вагою автопотягів — 40 тонн Фото: Укравтодор

Таке рішення пояснюється важливістю перевезень вантажних автомобілів під час війни. Справа в тому, що до 24 лютого більша частина експорту йшла морем. Тепер же, коли чорноморські порти заблоковані, товари перевозяться залізницею та автомобілями.

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Наразі логістика виходить на перше місце. Щоб не було перебоїв з експортом української продукції та поставками в нашу країну життєво важливих товарів, рух вантажного транспорту в спеку вдень не обмежуватимуть.

Водночас в "Укравтодорі" нагадують про важливість дотримання габаритно-вагових норм, адже під час війни необхідно зберегти дороги. Максимальна дозволена вага автопотяга становить 40 тонн.

Раніше Фокус повідомляв, що під час війни в Україні фіксується набагато менше ДТП.