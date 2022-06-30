Бензин и дизель в сетях АЗС может подешеветь: Минэкономики назвало условие

По Украине наблюдается неравномерность распределения запасов топлива – на западе рынок насыщен, а на востоке – дефицит. В среднем бензин А-95 продают по 52 гривны за литр, а дизель – по 57.

Снижение цен на топливо в Украине и уменьшение очередей на АЗС последуют за увеличением импорта ресурса. Такой прогноз озвучила министр экономики Украины Юлия Свириденко в эфире единого телемарафона.

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Министр уточнила, что в западных областях АЗС накопили достаточно топлива, а на востоке страны с этим проблемы.

"На западе почти отсутствуют очереди, рынок полностью насыщен. Проблему с восточными областями можно решить за счет еще большего объема импорта", – пояснила Свириденко.

Цены на заправках снизятся после насыщения рынка и преодоления дефицита ресурса. Государство убрало ценообразование и административный барьер, поэтому стоимость зависит от спроса и предложения, добавила министр.

[ + – ] Правительство разработало приоритеты по обеспечению горючим Фото: InfoCar

"По газу на 2 гривны снизилась цена. Если и дальше будет происходить такое насыщение рынка, как в последние три месяца, цена снизится и на дизель, и на бензин", – подчеркнула Свириденко.

Импорт топлива в Украину — приоритеты

Правительство разработало приоритеты по обеспечению горючим. Первым топливо дают военным. Далее идут коммунальщики и агросектор (для посевной и уборочной компаний). АЗС занимают в списке приоритетности 4-е место.

Украина оказалась в полной зависимости от импорта топлива, поскольку войска РФ уничтожили ракетами Кременчугский НПЗ. Часть украинских заправок не работают из-за дефицита сырья, заявила глава Минэкономики.

[ + – ] Кременчугский НПЗ до полномасштабной войны покрывал некоторые потребности на рынке Украины

"Для операторов АЗС очень важно количество дней запаса. У нас в критические моменты количество дней запаса было 2-3 дня. Сейчас это 6-7 дней, в довоенный период это было 14 дней. Когда у операторов АЗС будут запасы на достаточном уровне — мы сможем констатировать, что очереди на АЗС должны исчезнуть", — резюмировала Свириденко.

Средние цены на АЗС в Украине

По результатам мониторинга средних цен на крупнейших заправках Украины выяснилось, что бензин А-95 29 июня стоил 51,66 грн за 1 литр, дизель – 57,33 грн, автогаз – 41,32 гривен/литр.

Директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн считает, что из-за роста спроса на горючее в Евросоюзе Украине надо искать новые маршруты поставок, в том числе по более далеким маршрутам – из Средиземноморья и региона Амстердам-Антверпен-Роттердам.

"Европу ждет дефицит бензина и дизеля из-за начала сезона отпусков. Возможна расконсервация резервов для увеличения производства нефтепродуктов и поставок на рынок", – оценил ситуацию эксперт.

Напомним, что в Верховной Раде прогнозировали стабилизацию рынка топлива в июле – в Украину ввезли 400 тыс. тонн дизеля.

Фокус уже писал, что за март Украина импортировала 60 тыс. тонн топлива, в апреле – 191 тыс. тонн, а в мае – 380 тыс. тонн. В июне этот результат может быть на уровне 600 тыс. тонн.