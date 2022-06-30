Бензин та дизель у мережах АЗС може подешевшати: Мінекономіки назвало умову
В Україні спостерігається нерівномірність розподілу запасів палива — на заході ринок насичений, а на сході — дефіцит. У середньому бензин А-95 продають по 52 гривні за літр, а дизель — по 57.
Зниження цін на пальне в Україні та зменшення черг на АЗС прийдуть після збільшення імпорту ресурсу. Такий прогноз озвучила пані міністр економіки України Юлія Свириденко в ефірі єдиного телемарафону.
Міністр уточнила, що в західних областях АЗС накопичили достатньо палива, а на сході країни із цим проблеми.
"На заході майже немає черг, ринок повністю насичений. Проблему зі східними областями можна розв'язати шляхом ще більшого обсягу імпорту", — пояснила Свириденко.
Ціни на заправках знизяться після насичення ринку та подолання дефіциту ресурсу. Держава прибрала ціноутворення та адміністративний бар'єр, тому вартість залежить від попиту та пропозиції, додала міністр.
"По газу на 2 гривні знизилася ціна. Якщо й далі відбуватиметься таке насичення ринку, як останні три місяці, ціна знизиться і на дизель, і на бензин", — наголосила Свириденко.
Імпорт палива в Україну — пріоритети
Уряд розробив пріоритети щодо забезпечення пальним. Першим паливо дають військовим. Далі йдуть комунальники та агросектор (для посівної та збиральної компаній). АЗС посідають у списку пріоритетності 4 місце.
Україна виявилася повністю залежною від імпорту палива, оскільки війська РФ знищили ракетами Кременчуцький НПЗ. Частина українських заправок не працює через дефіцит сировини, заявила глава Мінекономіки.
"Для операторів АЗС дуже важлива кількість днів запасу. У нас у критичні моменти кількість днів запасу була 2-3 дні. Зараз це 6-7 днів, у довоєнний період це було 14 днів. Коли оператори АЗС матимуть запаси на достатньому рівні — ми зможемо констатувати, що черги на АЗС мають зникнути", — резюмувала Свириденко.
Середні ціни на АЗС в Україні
За результатами моніторингу середніх цін на найбільших заправках України з'ясувалося, що бензин А-95 29 червня коштував 51,66 грн за 1 літр, дизель — 57,33 грн, автогаз — 41,32 грн/літр.
Директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн вважає, що через зростання попиту на пальне в Євросоюзі Україні треба шукати нові маршрути поставок, зокрема за дальшими маршрутами — із Середземномор'я та регіону Амстердам-Антверпен-Роттердам.
"Європу чекає дефіцит бензину та дизеля через початок сезону відпусток. Можлива розконсервація резервів для збільшення виробництва нафтопродуктів та поставок на ринок", — оцінив ситуацію експерт.
Нагадаємо, що у Верховній Раді прогнозували стабілізацію ринку палива у липні — в Україну ввезли 400 тис. тонн дизеля.
Фокус уже писав, що за березень Україна імпортувала 60 тис. тонн палива, у квітні — 191 тис. тонн, а у травні — 380 тис. тонн. У червні цей результат може бути лише на рівні 600 тис. тонн.