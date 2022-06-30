Бензин та дизель у мережах АЗС може подешевшати: Мінекономіки назвало умову

В Україні спостерігається нерівномірність розподілу запасів палива — на заході ринок насичений, а на сході — дефіцит. У середньому бензин А-95 продають по 52 гривні за літр, а дизель — по 57.

Зниження цін на пальне в Україні та зменшення черг на АЗС прийдуть після збільшення імпорту ресурсу. Такий прогноз озвучила пані міністр економіки України Юлія Свириденко в ефірі єдиного телемарафону.

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Міністр уточнила, що в західних областях АЗС накопичили достатньо палива, а на сході країни із цим проблеми.

"На заході майже немає черг, ринок повністю насичений. Проблему зі східними областями можна розв'язати шляхом ще більшого обсягу імпорту", — пояснила Свириденко.

Ціни на заправках знизяться після насичення ринку та подолання дефіциту ресурсу. Держава прибрала ціноутворення та адміністративний бар'єр, тому вартість залежить від попиту та пропозиції, додала міністр.

[ + – ] Уряд розробив пріоритети щодо забезпечення пальним Фото: InfoCar

"По газу на 2 гривні знизилася ціна. Якщо й далі відбуватиметься таке насичення ринку, як останні три місяці, ціна знизиться і на дизель, і на бензин", — наголосила Свириденко.

Імпорт палива в Україну — пріоритети

Уряд розробив пріоритети щодо забезпечення пальним. Першим паливо дають військовим. Далі йдуть комунальники та агросектор (для посівної та збиральної компаній). АЗС посідають у списку пріоритетності 4 місце.

Україна виявилася повністю залежною від імпорту палива, оскільки війська РФ знищили ракетами Кременчуцький НПЗ. Частина українських заправок не працює через дефіцит сировини, заявила глава Мінекономіки.

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"Для операторів АЗС дуже важлива кількість днів запасу. У нас у критичні моменти кількість днів запасу була 2-3 дні. Зараз це 6-7 днів, у довоєнний період це було 14 днів. Коли оператори АЗС матимуть запаси на достатньому рівні — ми зможемо констатувати, що черги на АЗС мають зникнути", — резюмувала Свириденко.

Середні ціни на АЗС в Україні

За результатами моніторингу середніх цін на найбільших заправках України з'ясувалося, що бензин А-95 29 червня коштував 51,66 грн за 1 літр, дизель — 57,33 грн, автогаз — 41,32 грн/літр.

Директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн вважає, що через зростання попиту на пальне в Євросоюзі Україні треба шукати нові маршрути поставок, зокрема за дальшими маршрутами — із Середземномор'я та регіону Амстердам-Антверпен-Роттердам.

"Європу чекає дефіцит бензину та дизеля через початок сезону відпусток. Можлива розконсервація резервів для збільшення виробництва нафтопродуктів та поставок на ринок", — оцінив ситуацію експерт.

Нагадаємо, що у Верховній Раді прогнозували стабілізацію ринку палива у липні — в Україну ввезли 400 тис. тонн дизеля.

Фокус уже писав, що за березень Україна імпортувала 60 тис. тонн палива, у квітні — 191 тис. тонн, а у травні — 380 тис. тонн. У червні цей результат може бути лише на рівні 600 тис. тонн.