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Авто Российско-украинская война

Волонтеры передадут ВСУ уникальную технику для ремонта авто на передовой (фото)

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Мобильные СТО, передвижные ремонтные станции, Iveco 6X6, ремонт Hummer, авто для ВСУ, ремонт техники ВСУ
На мобильные СТО волонтеры потратили 2,148 млн. гривен

Передвижные ремонтные станции позволяют качественно обслуживать внедорожники HMMWV прямо в зоне боевых действий. Один такой автомобиль на шасси Iveco 6X6 стоит 358 000 евро.

В распоряжение ВСУ поступят современные мобильные СТО. Они позволят осуществлять ремонт HMMWV (военные Hummer) в полевых условиях. Об этом сообщается на Facebook-странице фонда "Вернись живым", закупившего технику.

Мобильные СТО, передвижные ремонтные станции, Iveco 6X6, ремонт Hummer, авто для ВСУ, ремонт техники ВСУ
Ремонтные станции оборудованы на шасси Iveco 6X6

В общей сложности волонтеры приобрели шесть таких станций общей стоимостью 2,148 млн. евро (по 358 тыс. евро за единицу). Армии подобная техника сейчас очень нужна.

Дело в том, что сейчас в ВСУ эксплуатируются несколько сотен HMMWV. В разное время США передавали как бронированные версии армейского Hummer, так и облегченные варианты с тентом. Их используют в ССО, Морской пехоте и Десантно-штурмовых войсках.

Мобильные СТО, передвижные ремонтные станции, Iveco 6X6, ремонт Hummer, авто для ВСУ, ремонт техники ВСУ
Полноприводный грузовик обладает хорошей проходимостью

Обслуживание и серьезный ремонт HMMWV осуществляют специально обученные специалисты и их немного. Порой поврежденные или неисправные авто приходится транспортировать на сотни километров к месту ремонта. На это тратятся время, топливо и средства.

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Мобильные ремонтные станции решают эту проблему, ведь благодаря им профессиональный ремонт можно осуществлять фактически возле передовой и быстро возвращать HMMWV в подразделения. Они оснащены всем необходимым оборудованием и инструментами.

Мобильные СТО, передвижные ремонтные станции, Iveco 6X6, ремонт Hummer, авто для ВСУ, ремонт техники ВСУ
Оборудование мобильных СТО позволяет осуществлять качественный ремонт HMMWV в полевых условиях

Мобильные СТО построены на шасси полноприводных трехосных Iveco повышенной проходимости, то есть приспособлены к бездорожью и при потребности могут добраться в труднодоступные места.

Ранее Фокус сообщал, что фонд "Вернись живым" закупил для ВСУ сразу сотню новеньких пикапов на сумму в 2,6 млн. евро.