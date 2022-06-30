Волонтеры передадут ВСУ уникальную технику для ремонта авто на передовой (фото)

Передвижные ремонтные станции позволяют качественно обслуживать внедорожники HMMWV прямо в зоне боевых действий. Один такой автомобиль на шасси Iveco 6X6 стоит 358 000 евро.

В распоряжение ВСУ поступят современные мобильные СТО. Они позволят осуществлять ремонт HMMWV (военные Hummer) в полевых условиях. Об этом сообщается на Facebook-странице фонда "Вернись живым", закупившего технику.

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[ + – ] Ремонтные станции оборудованы на шасси Iveco 6X6

В общей сложности волонтеры приобрели шесть таких станций общей стоимостью 2,148 млн. евро (по 358 тыс. евро за единицу). Армии подобная техника сейчас очень нужна.

Дело в том, что сейчас в ВСУ эксплуатируются несколько сотен HMMWV. В разное время США передавали как бронированные версии армейского Hummer, так и облегченные варианты с тентом. Их используют в ССО, Морской пехоте и Десантно-штурмовых войсках.

[ + – ] Полноприводный грузовик обладает хорошей проходимостью

Обслуживание и серьезный ремонт HMMWV осуществляют специально обученные специалисты и их немного. Порой поврежденные или неисправные авто приходится транспортировать на сотни километров к месту ремонта. На это тратятся время, топливо и средства.

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Мобильные ремонтные станции решают эту проблему, ведь благодаря им профессиональный ремонт можно осуществлять фактически возле передовой и быстро возвращать HMMWV в подразделения. Они оснащены всем необходимым оборудованием и инструментами.

[ + – ] Оборудование мобильных СТО позволяет осуществлять качественный ремонт HMMWV в полевых условиях

Мобильные СТО построены на шасси полноприводных трехосных Iveco повышенной проходимости, то есть приспособлены к бездорожью и при потребности могут добраться в труднодоступные места.

Ранее Фокус сообщал, что фонд "Вернись живым" закупил для ВСУ сразу сотню новеньких пикапов на сумму в 2,6 млн. евро.