Волонтери передадуть ЗСУ унікальну техніку для ремонту авто на передовій (фото)

Пересувні ремонтні станції дозволяють якісно обслуговувати позашляховики HMMWV у зоні бойових дій. Один такий автомобіль на шасі Iveco 6X6 коштує 358 тисяч євро.

До розпорядження ЗСУ надійдуть сучасні мобільні СТО. Вони дозволять здійснювати ремонт HMMWV (військові Hummer) у польових умовах. Про це повідомляється на Facebook-сторінці фонду "Повернися живим", який закупив техніку.

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[ + – ] Ремонтні станції обладнані на шасі Iveco 6X6

Волонтери придбали шість таких станцій загальною вартістю 2,148 млн євро (по 358 тис. євро за одиницю). Армії така техніка зараз дуже потрібна.

Річ у тому, що зараз у ЗСУ експлуатуються кілька сотень HMMWV. У різні часи США передавали як броньовані версії армійського Hummer, і полегшені варіанти з тентом. Їх використовують у ССО, Морській піхоті та Десантно-штурмових військах.

[ + – ] Повнопривідна вантажівка має гарну прохідність

Обслуговування та серйозний ремонт HMMWV здійснюють спеціально навчені фахівці та їх небагато. Деколи пошкоджені чи несправні авто доводиться транспортувати на сотні кілометрів до місця ремонту. На це витрачаються час, паливо та кошти.

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Мобільні ремонтні станції розв'язують цю проблему, адже завдяки їм професійний ремонт можна здійснювати фактично біля передової та швидко повертати HMMWV до підрозділів. Вони оснащені всім необхідним обладнанням та інструментами.

[ + – ] Устаткування мобільних СТО дозволяє здійснювати якісний ремонт HMMWV у польових умовах

Мобільні СТО побудовані на шасі повнопривідних тривісних Iveco підвищеної прохідності, тобто пристосовані до бездоріжжя і при потребі можуть дістатися важкодоступних місць.

Раніше Фокус повідомляв, що фонд "Повернися живим" закупив для ЗСУ одразу сотню новеньких пікапів на суму 2,6 млн євро.