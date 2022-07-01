Самые редкие и эксклюзивные спорткары BMW покажут публике (видео)

В музее BMW выставили редчайшие спортивные модели, существующие в единственном экземпляре. Экспозицию посвятили 50-летию подразделения BMW Motorsport.

В нынешнем году подразделение BMW Motorsport празднует свое 50 летие и к юбилею баварцы рассказывают о самых интересных своих разработках. Ранее они сняли видео про секретные прототипы BMW M, а теперь выставили в музее более известные, но не менее редкие модели. Ролик опубликован на официальном Youtube-канале BMW Motorsport.

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[ + – ] Кабриолет BMW M5 Convertible Фото: скриншот/youtube

В видео продемонстрировали три экстремальных концепта BMW M. Они прославились, но так и не пошли в производство. Теперь они стали частью специальной юбилейной экспозиции музея BMW.

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Так, знаменитый BMW M5 E34 изначально планировали выпустить не только как седан и универсал, но и в кузове кабриолет. Однако проект не одобрили и авто осталось в одном экземпляре. Оно оснащено 3,8-литровой рядной шестеркой на 340 л. с.

[ + – ] BMW M8 оснащен двигателем от McLaren F1 Фото: скриншот/youtube

Единственным остался и спорткар BMW M8 с 6,1-литровым 640-сильным V12 от легендарного суперкара McLaren F1. Долгое время автомобиль считался утерянным, но его нашли и восстановили.

[ + – ] Этот BMW Z3 получил огромный V12 Фото: скриншот/youtube

Третий прототип – кабриолет BMW Z3 M с огромным V12 под капотом. Этот 5,4-литровый 326-сильный двигатель работает в паре с 6-ступенчатой механической КПП. Мотор посчитали слишком тяжелым для компактного Z3 и спорткар также не запустили в производство.

[ + – ] Модели BMW Motorsport стали частью юбилейной экспозиции

Сейчас эти прототипы стали частью музея BMW Motorsport наряду с другими известными моделями. Также в видео демонстрируют BMW 3,0 CSL – один из лучших гоночных автомобилей 70-х. К слову, вскоре у купе появится современный преемник.

Ранее Фокус сообщал, что BMW прекратили производство своей самой нестандартной модели.