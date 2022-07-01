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Найбільш рідкісні й ексклюзивні спорткари BMW покажуть публіці (відео)

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Спорткари BMW, BMW Motorsport, BMW M8, BMW M5, BMW Z3 M, BMW Z3
Фото: скриншот/youtube | Спортивні BMW набули популярності, але так і не стали серійними

У музеї BMW виставили рідкісні спортивні моделі, що існують у єдиному екземплярі. Експозицію присвятили 50-річчю підрозділу BMW Motorsport.

Цьогоріч підрозділ BMW Motorsport святкує своє 50-річчя, і до ювілею баварці розповідають про найцікавіші свої розробки. Раніше вони зняли відео про секретні прототипи BMW M, а тепер виставили в музеї відоміші, але не менш рідкісні моделі. Ролик опубліковано на офіційному Youtube-каналі BMW Motorsport.

Спорткари BMW, BMW Motorsport, BMW M8, BMW M5, BMW Z3 M, BMW Z3
Кабріолет BMW M5 Convertible
Фото: скриншот/youtube

У відео продемонстрували три екстремальні концепти BMW M. Вони прославилися, але так і не пішли у виробництво. Наразі вони стали частиною спеціальної ювілейної експозиції музею BMW.

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Так, знаменитий BMW M5 E34 спочатку планували випустити не лише як седан і універсал, а й у кузові кабріолет. Проте проєкт не схвалили, і авто залишилося в одному екземплярі. Воно оснащене 3,8-літровою рядною шісткою на 340 к. с.

Спорткари BMW, BMW Motorsport, BMW M8, BMW M5, BMW Z3 M, BMW Z3
BMW M8 оснащений двигуном від McLaren F1
Фото: скриншот/youtube

Єдиним залишився і спорткар BMW M8 з 6,1-літровим 640-сильним V12 від легендарного суперкара McLaren F1. Довгий час автомобіль вважався загубленим, але його знайшли та відновили.

Спорткари BMW, BMW Motorsport, BMW M8, BMW M5, BMW Z3 M, BMW Z3
Цей BMW Z3 отримав великий V12
Фото: скриншот/youtube

Третій прототип — кабріолет BMW Z3 M із величезним V12 під капотом. Цей 5,4-літровий 326-сильний двигун працює в парі з 6-ступінчастою механічною КПП. Мотор вважали надто важким для компактного Z3, і спорткар також не запустили у виробництво.

Моделі BMW Motorsport стали частиною ювілейної експозиції

Наразі ці прототипи стали частиною музею BMW Motorsport поряд із іншими відомими моделями. Також у відео демонструють BMW 3,0 CSL — один із найкращих гоночних автомобілів 70-х. До речі, незабаром у купе з'явиться сучасний наступник.

Раніше Фокус повідомляв, що BMW припинили виробництво своєї нестандартної моделі.