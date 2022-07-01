Найбільш рідкісні й ексклюзивні спорткари BMW покажуть публіці (відео)

У музеї BMW виставили рідкісні спортивні моделі, що існують у єдиному екземплярі. Експозицію присвятили 50-річчю підрозділу BMW Motorsport.

Цьогоріч підрозділ BMW Motorsport святкує своє 50-річчя, і до ювілею баварці розповідають про найцікавіші свої розробки. Раніше вони зняли відео про секретні прототипи BMW M, а тепер виставили в музеї відоміші, але не менш рідкісні моделі. Ролик опубліковано на офіційному Youtube-каналі BMW Motorsport.

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[ + – ] Кабріолет BMW M5 Convertible Фото: скриншот/youtube

У відео продемонстрували три екстремальні концепти BMW M. Вони прославилися, але так і не пішли у виробництво. Наразі вони стали частиною спеціальної ювілейної експозиції музею BMW.

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Так, знаменитий BMW M5 E34 спочатку планували випустити не лише як седан і універсал, а й у кузові кабріолет. Проте проєкт не схвалили, і авто залишилося в одному екземплярі. Воно оснащене 3,8-літровою рядною шісткою на 340 к. с.

[ + – ] BMW M8 оснащений двигуном від McLaren F1 Фото: скриншот/youtube

Єдиним залишився і спорткар BMW M8 з 6,1-літровим 640-сильним V12 від легендарного суперкара McLaren F1. Довгий час автомобіль вважався загубленим, але його знайшли та відновили.

[ + – ] Цей BMW Z3 отримав великий V12 Фото: скриншот/youtube

Третій прототип — кабріолет BMW Z3 M із величезним V12 під капотом. Цей 5,4-літровий 326-сильний двигун працює в парі з 6-ступінчастою механічною КПП. Мотор вважали надто важким для компактного Z3, і спорткар також не запустили у виробництво.

[ + – ] Моделі BMW Motorsport стали частиною ювілейної експозиції

Наразі ці прототипи стали частиною музею BMW Motorsport поряд із іншими відомими моделями. Також у відео демонструють BMW 3,0 CSL — один із найкращих гоночних автомобілів 70-х. До речі, незабаром у купе з'явиться сучасний наступник.

Раніше Фокус повідомляв, що BMW припинили виробництво своєї нестандартної моделі.