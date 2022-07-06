Электромобили Tesla научатся запоминать ямы на дорогах
Tesla теперь могут сканировать дорогу и находить выбоины и другие дефекты асфальта. Вскоре все выявленные ямы будут заноситься в память автопилота Tesla.
Электрокары Tesla недавно получили новую функцию. Последнее обновление программного обеспечения добавило технологию сканирования дороги перед автомобилем на наличие выбоин. Об этом сообщает сайт Electrek.
Теперь электромобили Tesla могут различать ямы и дорожные неровности и заранее готовить подвеску к ним. Адаптивная пневмоподвеска Tesla способна самостоятельно изменить жесткость или повысить клиренс. Таким образом можно избежать дискомфорта и преждевременного ремонта ходовой авто.
В принципе, такая функция не новая в автомобильном мире – ее уже несколько лет используют и Mercedes-Benz, и Audi, и DS. Впрочем, в Tesla решили пойти еще дальше – они научат автомобили запоминать ямы на дороге.Важно
Выявленные сканированием неровности будут заноситься в память автопилота и обозначаться на его картах. Эти карты станут доступными для всех Tesla и электромобили смогут сигнализировать водителям о плохих дорогах.
Пока новая функция недоступна, но Илон Маск пообещал внедрить ее уже во время следующего обновления программного обеспечения Tesla. Она сделает систему еще более автономной – в перспективе Tesla на автопилоте даже смогут объезжать ямы.
Ранее Фокус сообщал, что в Tesla придумали новый способ увеличения запаса хода электромобилей — прицеп с солнечными батареями.