Электромобили Tesla научатся запоминать ямы на дорогах

Tesla теперь могут сканировать дорогу и находить выбоины и другие дефекты асфальта. Вскоре все выявленные ямы будут заноситься в память автопилота Tesla.

Электрокары Tesla недавно получили новую функцию. Последнее обновление программного обеспечения добавило технологию сканирования дороги перед автомобилем на наличие выбоин. Об этом сообщает сайт Electrek.

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[ + – ] Сканирующая подвеска уже не редкость, однако у других брендов она не запоминает ямы Фото: DS Automobiles

Теперь электромобили Tesla могут различать ямы и дорожные неровности и заранее готовить подвеску к ним. Адаптивная пневмоподвеска Tesla способна самостоятельно изменить жесткость или повысить клиренс. Таким образом можно избежать дискомфорта и преждевременного ремонта ходовой авто.

В принципе, такая функция не новая в автомобильном мире – ее уже несколько лет используют и Mercedes-Benz, и Audi, и DS. Впрочем, в Tesla решили пойти еще дальше – они научат автомобили запоминать ямы на дороге.

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Выявленные сканированием неровности будут заноситься в память автопилота и обозначаться на его картах. Эти карты станут доступными для всех Tesla и электромобили смогут сигнализировать водителям о плохих дорогах.

Пока новая функция недоступна, но Илон Маск пообещал внедрить ее уже во время следующего обновления программного обеспечения Tesla. Она сделает систему еще более автономной – в перспективе Tesla на автопилоте даже смогут объезжать ямы.

Ранее Фокус сообщал, что в Tesla придумали новый способ увеличения запаса хода электромобилей — прицеп с солнечными батареями.