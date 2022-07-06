Електромобілі Tesla навчаться запам'ятовувати ями на дорогах

Tesla тепер можуть сканувати дорогу та знаходити вибоїни й інші дефекти асфальту. Незабаром усі виявлені ями заноситимуться в пам'ять автопілота Tesla.

Електрокари Tesla нещодавно набули нової функції. Останнє оновлення програмного забезпечення додало технологію сканування дороги перед автомобілем на наявність вибоїн. Про це повідомляє сайт Electrek.

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[ + – ] Сканувальна підвіска — вже не рідкість, проте в інших брендів вона не запам'ятовує ями Фото: DS Automobiles

Тепер електромобілі Tesla можуть розрізняти ями й дорожні нерівності та заздалегідь готувати підвіску до них. Адаптивна пневмопідвіска Tesla здатна самостійно змінити жорсткість або підвищити кліренс. Так можна уникнути дискомфорту й передчасного ремонту ходового авто.

У принципі, така функція не нова в автомобільному світі — її вже кілька років використовують Mercedes-Benz, Audi та DS. Утім, у Tesla вирішили піти ще далі — вони навчать автомобілі запам'ятовувати ями на дорозі.

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Виявлені скануванням нерівності заноситимуться в пам'ять автопілота й позначатимуться на його картах. Ці карти стануть доступними для всіх Tesla, і електромобілі зможуть сигналізувати водіям про погані дороги.

Поки що нова функція недоступна, але Ілон Маск пообіцяв впровадити її вже під час наступного оновлення програмного забезпечення Tesla. Вона зробить систему ще автономнішою — в перспективі Tesla на автопілоті навіть зможе об'їжджати ями.

Раніше Фокус повідомляв, що в Tesla придумали новий спосіб збільшення запасу ходу електромобілів — причіп із сонячними батареями.