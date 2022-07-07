Зарабатывали миллионы на "евробляхах": СБУ обезвредила преступную группировку (видео)

Работники Львовской таможни и брокеры подозреваются в организации масштабной схемы нелегального ввоза и растаможки автомобилей по поддельных документам. Решается вопрос о выборе им меры пресечения.

СБУ совместно со следователями полиции Львовской области обезвредили преступную группировку, специализировавшуюся на махинациях с б/у авто на еврономерах. Организованная злоумышленниками схема позволила ввезти в Украину около 40 тысяч "евроблях". Об этом заявляет пресс-служба СБУ.

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Сообщается, что в состав группировки входили гражданин Евросоюза, три брокера, а также чиновники Львовской таможни. За 500-1500 долларов они ввозили автомобили в Украину по "зеленому коридору" и подделывали документы для дальнейшей их регистрации без снятия с учета в Европе. А еще за 50-150 долларов обеспечивали беспроблемную растаможку.

[ + – ] Во время обыска у подозреваемых обнаружены наличные средства на сумму 1,2 миллиона гривен

Во время обыска у подозреваемых обнаружили наличные средства в эквиваленте 1,2 миллиона гривен, а также "черную" бухгалтерию. Пятерым участникам группировки выдвинули подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 Ст. 368 – принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом;

ч. 4 Ст. 368-4 – подкуп лица, оказывающего публичные услуги;

ч. 3 Ст. 369-2 – злоупотребление влиянием.

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На данный момент решается вопрос о выборе меры пресечения подозреваемым. Также ведется расследование в отношении еще нескольких лиц, которые могут быть причастными к группировке.

Ранее Фокус сообщал, что продажи б/у авто в Украине резко выросли и даже превысили довоенные показатели.