Заробляли мільйони на "євробляхах": СБУ знешкодила злочинне угруповання (відео)

Працівників Львівської митниці та брокерів підозрюють в організації масштабної схеми нелегального ввезення та розмитнення автомобілів за підробленими документами. Вирішується питання про вибір їм запобіжного заходу.

СБУ спільно зі слідчими поліції Львівської області знешкодили злочинне угруповання, яке спеціалізувалося на махінаціях із авто на єврономерах. Організована зловмисниками схема дозволила ввезти в Україну близько 40 тисяч "євроблях". Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Повідомляється, що до складу угруповання входили громадянин Євросоюзу, три брокери, а також чиновники Львівської митниці. За 500-1500 доларів вони ввозили автомобілі в Україну "зеленим коридором" і підробляли документи для подальшої їх реєстрації без зняття з обліку в Європі. А ще за 50-150 доларів забезпечували безпроблемне розмитнення.

[ + – ] Під час обшуку в підозрюваних виявлено готівку на суму 1,2 мільйона гривень

Під час обшуку в підозрюваних виявили готівку в еквіваленті 1,2 мільйона гривень, а також "чорну" бухгалтерію. П'ятьом учасникам угруповання висунули підозру щодо кількох статей Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 368 — прийняття пропозиції, обіцянки чи отримання неправомірної вигоди посадовцем;

ч. 4 ст. 368-4 — підкуп особи, яка надає публічні послуги;

ч. 3 ст. 369-2 — зловживання впливом.

Важливо

Безплатне розмитнення в Україні закінчилося: що робити власникам "євроблях"

Зараз вирішується питання про вибір запобіжного заходу підозрюваним. Також ведеться розслідування щодо ще кількох осіб, які можуть бути причетними до угруповання.

Раніше Фокус повідомляв, що продаж уживаних авто в Україні різко зріс і навіть перевищив довоєнні показники.