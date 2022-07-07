"Вся страна ждет": Путин хочет пересадить россиян обратно на "Москвичи" (видео)

Российский президент пытался похвалить отечественный автопром, но сам был вынужден признать, что машины на заводах в РФ выпускали благодаря импортным деталям и иностранным инженерам.

В России после того, как покупать автомобили иностранного производства стало невозможно из-за санкций, заявили о возрождении выпуска "Москвича". Об этом на брифинге сказал президент РФ Владимир Путин.

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Президент России заявил, что вся страна с нетерпением ждет того времени, когда новые "Москвичи" начнут сходить с конвейера.

Путин также пытался похвалить другой автомобиль, сделанный в РФ – "Аурус". Но даже сам признался, что российские конструкторы воплотили модель авто в жизнь благодаря иностранным инженерам и импортным деталям.

Известно, что российский президент уже поставил задачу перед отечественными производителями выпустить сотни новых "Москвичей". Среди них должны быть и электромобили.

Необходимые комплектующие надеются доставлять из "дружественных стран" с помощью "Камазов".

Напомним, что на днях финский производитель шин Nokian Tyres остановит завод в РФ. Совет директоров Nokian Tyres принял решение покинуть российский рынок и остановить крупнейшее предприятие во Всеволожске. На нем производят 80% всей продукции компании.

Решение о "контролируемом выходе" с российского рынка приняли коллективно советом директоров. Работу во время войны в Украине и в условиях санкций признали нецелесообразной. Было решено полностью перестроить стратегию Nokian Tyres и отказаться от присутствия в России. Отмечается, что во втором квартале нынешнего года активы Nokian Tyres в РФ обесценились с 700 до 400 млн. евро.

А несколько ранее Фокус писал о том, что владельцам новых Lada запретили выезжать на авто за пределы России.