"Уся країна чекає": Путін хоче пересадити росіян назад на "Москвичі" (відео)

Російський президент намагався похвалити вітчизняний автопром, але сам був змушений визнати, що машини на заводах у Росії випускали завдяки імпортним деталям та іноземним інженерам.

У Росії після того, як купувати автомобілі іноземного виробництва, стало неможливо через санкції, заявили про відродження випуску "Москвича". Про це на брифінгу сказав президент РФ Володимир Путін.

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Президент Росії заявив, що вся країна з нетерпінням чекає на той час, коли нові "Москвичі" почнуть сходити з конвеєра.

Путін також намагався похвалити інший автомобіль, зроблений у РФ — "Аурус". Але навіть сам зізнався, що російські конструктори втілили модель авто в життя завдяки іноземним інженерам та імпортним деталям.

Відомо, що російський президент уже поставив завдання перед вітчизняними виробниками випустити сотні нових "Москвичів". Серед них мають бути й електромобілі.

Необхідні деталі для комплектування сподіваються доставляти із "дружніх країн" за допомогою "Камазів".

Нагадаємо, що днями фінський виробник шин Nokian Tyres зупинить завод у РФ. Рада директорів Nokian Tyres ухвалила рішення залишити російський ринок і зупинити найбільше підприємство у Всеволожську. На ньому виробляють 80% усієї продукції компанії.

Рішення про "контрольований вихід" з російського ринку ухвалили колективно радою директорів. Роботу під час війни в Україні та в умовах санкцій визнали недоцільною. Вирішили повністю перебудувати стратегію Nokian Tyres і відмовитися від присутності в Росії. Зазначається, що у другому кварталі цього року активи Nokian Tyres у РФ знецінилися з 700 до 400 млн євро.

А раніше Фокус писав про те, що власникам нових Lada заборонили виїжджати на авто за межі Росії.