"Уся країна чекає": Путін хоче пересадити росіян назад на "Москвичі" (відео)
Російський президент намагався похвалити вітчизняний автопром, але сам був змушений визнати, що машини на заводах у Росії випускали завдяки імпортним деталям та іноземним інженерам.
У Росії після того, як купувати автомобілі іноземного виробництва, стало неможливо через санкції, заявили про відродження випуску "Москвича". Про це на брифінгу сказав президент РФ Володимир Путін.
Президент Росії заявив, що вся країна з нетерпінням чекає на той час, коли нові "Москвичі" почнуть сходити з конвеєра.
Путін також намагався похвалити інший автомобіль, зроблений у РФ — "Аурус". Але навіть сам зізнався, що російські конструктори втілили модель авто в життя завдяки іноземним інженерам та імпортним деталям.
Відомо, що російський президент уже поставив завдання перед вітчизняними виробниками випустити сотні нових "Москвичів". Серед них мають бути й електромобілі.
Необхідні деталі для комплектування сподіваються доставляти із "дружніх країн" за допомогою "Камазів".
Нагадаємо, що днями фінський виробник шин Nokian Tyres зупинить завод у РФ. Рада директорів Nokian Tyres ухвалила рішення залишити російський ринок і зупинити найбільше підприємство у Всеволожську. На ньому виробляють 80% усієї продукції компанії.
Рішення про "контрольований вихід" з російського ринку ухвалили колективно радою директорів. Роботу під час війни в Україні та в умовах санкцій визнали недоцільною. Вирішили повністю перебудувати стратегію Nokian Tyres і відмовитися від присутності в Росії. Зазначається, що у другому кварталі цього року активи Nokian Tyres у РФ знецінилися з 700 до 400 млн євро.
А раніше Фокус писав про те, що власникам нових Lada заборонили виїжджати на авто за межі Росії.