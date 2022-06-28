Фінський виробник шин Nokian Tyres зупинить завод в РФ

Рада директорів Nokian Tyres ухвалила рішення залишити російський ринок і зупинити найбільше підприємство у Всеволожську. На ньому виробляють 80% усієї продукції компанії.

Компанія Nokian Tyres залишає російський ринок. Фінський виробник шин припинить продаж своєї продукції РФ, а також закриє велике підприємство у Всеволожську. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Рішення про "контрольований вихід" із російського ринку ухвалила рада директорів компанії. Роботу під час війни в Україні та в умовах санкцій визнали недоцільною.

[ + – ] Завод у Всеволожську випускав 80% усіх шин Nokian Tyres Фото: drive2.ru

"В останні місяці ми стали свідками шокових подій в Україні. Ми з великим сумом стежимо за ситуацією і разом з усім міжнародним співтовариством беззастережно засуджуємо війну, яка завдала невимовних страждань багатьом", — заявив СЕО Nokian Tyres Юкка Моісіо.

Вирішили повністю перебудувати стратегію Nokian Tyres і відмовитися від присутності в Росії. Зазначається, що в другому кварталі цього року активи Nokian Tyres у РФ знецінилися із 700 до 400 млн євро.

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Nokian Tyres є на російському ринку з 2005 року. Завод у Всеволожську є найбільшим виробничим майданчиком бренду — у 2021 році там випустили 80% усіх шин Nokian. Усі 1 600 співробітників Nokian Tyres у Росії будуть скорочені. Щоб компенсувати зупинку заводу, планується наростити виробництво на підприємствах у Фінляндії та США.

Nokian Tyres — остання велика шинна компанія, що залишила російський ринок. Раніше свої заводи в РФ вже зупинили Bridgestone, Continental і Michelin. З весни у Росії відчувається дефіцит якісних покришок.

Також Фокус повідомляв, що власникам нових Lada заборонили виїжджати на авто за межі Росії.